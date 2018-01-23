擴大引資 招商審查一條鞭

經濟日報提供 分享 facebook 為了整頓招商，落實加速投資台灣的政策，行政院核定由經濟部投審會執秘張銘斌兼任投資處處長，人事案明（24）日生效，招商與投資審查一條鞭時代來臨。

此外，投審會昨（22）日發布2017全年投資統計，陸資來台投資件數140件，較上年同期減少11.39％；投(增)資金額計2億6,570萬美元，較上年同期增加7.3%。投審會指出，去年陸資來台投資呈現平穩的發展，顯示兩岸經貿交流未受兩岸關係緊繃的影響，但陸資統計有不少「外皮陸骨」，如果扣除被陸企收購的外資後，實際上，從大陸來台投資是明顯衰退。

張銘斌表示，官方不做分開統計，但可確定的是，過去幾年陸資來台投資都是大陸國企領軍，但民進黨執政後的2016年和2017年，大陸國企一個也沒再來，很少再有民企配合政策來台投資或談併購、入股合作。

行政院長賴清德去年甫上任時，就在加速投資台灣專案會議後記者會上，點名經濟部招商中心功能不彰，招商中心不該只是被動彙整各部會、地方政府等招商案。賴揆指示招商中心，要化被動為主動，應對僑外投資、或本國企業投資擬定計畫，提供專人單一窗口服務，解決每個投資案的困難。

當時經濟部長沈榮津承諾要對招商中心改革，並說「人對了，事情就對了」，會朝外商、投資人「有感」的方向來改革。時隔三個月，改革先從首長調整做起，原負責投資案進、出准駁的張銘斌兼任投資處長，原投資處長王劍平將以經濟參事身分，改任經濟部專業人員研究中心主任。

張銘斌擔任投審會執秘時，一改外界「衙門」觀感，增加投資案件審查的法制化、透明度及審查效率；一般預料，張銘斌擔任投資處長後，將改革投資處功能，由過去行政機關心態，等著被動統計招商數據，改為主動出擊，重整我國招商組織，協助解決投資人所遭遇的「五缺」問題。

事實上，本項人事案也宣告經濟部延宕已久的組織改造，已悄悄重啟。王劍平原為經濟部商務人員，曾任駐瑞士WTO代表團簡任秘書、駐義大利代表處經濟組組長。組改後的經濟部專研中心，將改制成經貿人員培訓所，負責經貿及能源領域專業人員培訓業務，王劍平改任專研中心主任。