六都淨遷入人數 桃園居冠

2018-01-23 01:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ／台北報導



據內政部最新統計，桃園市已連三年成為六都人口吸力最強縣市，淨遷入人數更高居全台之冠，均有約三萬人上下的水準；進一步觀察人口流入狀況，又以鄰近的雙北市流入最明顯，北部房價偏高應是主要推力。

據內政部最新發布的戶政統計，近三年桃園市成為全台吸力最強縣市，2015年淨遷入人數衝上3.6萬人，近二年也都有約三萬人的高速成長；台中市不遑多讓，近三年淨遷入人口穩定增加1.2至1.4萬人；相較之下，雙北市則是連三年人口遷入負成長。

內政部次長邱昌嶽分析，觀察近三年人口增加狀況，桃園、台中確實成長趨勢相當明顯，桃園市尤其顯著，推測是北北基房價比較高，桃園市相對合理，基於地緣優勢且交通方便的因素，吸引北部人口移入所致。

從各縣市遷入桃園市的狀況來看，近三年流入桃園的人口確實以來自雙北市最多，而且移入狀況相當穩定，新北市連三年都有逾二萬遷入桃園市，台北市則均約一萬多人。

桃園市政府近年強調產業發展，且成為中央政府「五加二」創新產業中，亞洲˙矽谷計畫的重點發展區域，邱昌嶽推測，桃園市政府近年努力推動工業發展、招商，可能也對人口遷入有效果。

若觀察台中市的遷入情況，同樣是自雙北市流入的情況較明顯，又以新北市最多，近三年都有4,000~5,000人遷至台中市，台北市以些微差距居次，平均每年也有逾4,000人遷入台中。