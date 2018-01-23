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外銷連17紅 去年金額創高

2018-01-23 01:14經濟日報 記者張為竣／台北報導

經濟部昨(22)日公布外銷訂單統計，去年全年訂單金額4,928.1億美元，創歷史新高；去年12月並出現連續第17個月正成長，經濟部預估，在外銷訂單連17紅的基礎上，今年1月年增可望超過兩成，創「連18紅」紀錄。

據統計，去年全年外銷訂單年增率為10.9%，為睽違兩年以來首度正成長，並創2011年以來最大增幅；去年12月單月金額484.7億美元，為歷年同月新高，年增17.5%。

經濟部統計處處長林麗貞表示，去年每月外銷訂單都是正成長，可說是「全年長紅」。

主要接單貨品方面，資訊通信產品去年全年訂單金額為1,475.7億美元、電子產品1,269.7億美元、機械231.8億美元，都創下歷年新高。林麗貞表示，行動裝置接單高峰已漸入尾聲，但國際品牌資通訊產品的上市銷售時間遞延，資通訊產品訂單應可維持高檔水準。

林麗貞並指出，1月是電子產品的庫存調整期，但受惠物聯網、車用電子、高效率運算等應用需求強勁，降低淡季的效應；另全球製造業產業升級需求殷切，機械訂單動能持續看好。

不過，光學器材去年1月至8月為兩位數成長，從9月開始剩下個位數成長。林麗貞表示，大尺寸面板價格去年第2季一直下滑，減幅約一至兩成。塑橡膠、基本金屬分別連續14個月、17個月正成長，林麗貞說，國際機構多預測今年景氣可維持去年成長態勢。預估今年1月訂單金額450億~460億美元，去年農曆春節在1月，比較基數低，預估年增25.1%至27.9%，全部貨品都可望兩位數成長。

經濟日報提供
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