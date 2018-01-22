彭博新興市場吸引力排名：台灣第12 中國19

2018-01-22 23:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



彭博資訊針對全球20個市場新興的多項指標進行評比後，列出「2018吸引力排名」，台灣居第12，主要是因為匯率比以往相對偏高；前一、二名分別是墨西哥與土耳其，印度與中國殿後。

評比指標包括經濟成長率、經常帳收支、實質有效匯率、資產價格及主權債信評等5項。

台灣總分為負0.43。在五項評分標準中，台灣以實質有效匯率的分數最低，為負2.28，在20國中最不具吸引力，表示目前台幣匯率與過去十年平均水準相比處於偏高位置。

墨西哥總分為2.19，土耳其為2.02。兩國能名列前茅，是因為實質有效匯率比過去十年的平均水準更具競爭力，且資產價格偏低；土耳其5年期公債殖利率約達13%，墨西哥為7.5%，都比印度的7.3%及中國的3.9%高。

過去半年土耳其里拉是對美元走勢最遜的貨幣，主因土、美兩國政治局緊張未解；墨西哥披索因面臨北美自由貿易區協定可能崩解的威脅，表現次弱。

大和SB投資公司經理人橫內指出，如果現在想撿便宜貨，土耳其及墨西哥資產都相對有利；基於基本面堅實及質殖利率偏高，因此一旦政治風險緩解，便是進場時機。

中國大陸為負3.17，印度為負3.21；吊車尾是因為資產價格比過去相對偏貴，而經濟成長不大可能如過去十年一樣快。

彭博資訊指出，亞洲國家基本面強勁，資產已獲外資大買，價格相對偏貴，因此上漲潛力不如土耳其及墨西哥。不過亞洲貨幣及資產仍可能守穩在目前的水準。