蔡總統：我們開始要處理低薪問題

2018-01-22 23:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



蔡英文總統昨天接受三立電視台專訪時表示，年輕族群面臨最大的問題是低薪，我們必須要處理，近來我們開始處理這個問題，去年由賴院長提出公教人員加薪3%，很多數字顯示，大概有近五成或超過五成的企業在今年會加薪，另外就是這個稅我們降低了。

總統說，我們希望景氣轉好的時候，能夠型塑一個加薪的社會氛圍，去年公教人員加薪3%，其實他們已經很久沒有加薪了，當然這個作法是希望能夠帶動企業界跟進，這段時間我們一直鼓勵企業界能給他們的員工加薪，很多數字也顯示有近五成或超過五成的企業，都在今年會加薪，我們也希望他們能夠持續改善員工的待遇。

總統指出，她常常碰到一些年輕人，會問他們說大學畢業以後在台北市，因為這是一個生活費用比較高的地方，三萬塊對他們來講是一個基本的生活花費，低過三萬塊來講，他在台北生活確實是很困難，除非他的父母本來就住在台北市，他跟他父母住。

她認為，如果是這樣子的話，你這個薪水沒有抬到這個一定的水準的話，將來可以留在台北市的青年，一定是他本來就在台北市，這種城鄉差距跟人口的流動，我們所想看到的就看不到了，所以我們希望企業界能夠替這些年輕人想一想，這不是一個成本計算的問題，也不是它的股價問題，這是疼惜下一代年輕人的一種心情，也是一種社會的責任。

總統表示，麥當勞加薪了，我們也看到有很多的企業陸續在加薪在加入，這開始它變成是一個不只是社會的責任問題，而且是一個企業社會形象的問題，我們很高興能夠看到這個趨勢的形成，對於年輕人給他們加薪，確保他們的起薪在一定的水準以上，變成是一個企業覺得是他們在形象上很重要的一件事情。

至於加薪是否應硬性規定年年加，總統強調，經濟的問題是你不能硬性設定一個指標，必須考慮到每一個階段，你的經濟發展可以忍受的程度，或所需要的程度跟我們要達到目標的這個急切性，如果我們經濟條件是好的，企業持續有加薪的空間，相信即便我們不調整基本工資，整個工資的水準還是會往上走。