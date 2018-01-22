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蔡英文：經濟緩慢復甦 我們正在打地基

2018-01-22 23:09經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

蔡英文總統昨(22)日接受三立電視台專訪時表示，過去兩年確實做了很多紮根打地基的工作，這個效果要一段時間才會浮現出來，會持續的把地基打好，譬如說從國家的財政，從這個國家的科技的發展，還有教育等，從基本面把這個我們產業所需要的轉型，然後或者升級，或者迎接下一個世代的競爭的，跟產業的準備工作做好，這樣我們這個成長的趨勢才會持續的往上走。

總統指出，2015年的經濟成長率是0.7%，2016年的5月，接手時很多人都質疑，我們那一年可不可以保一，所以到了2016年的年底，我們的經濟成長率，大概也達到了1.5%左右，那今年就持續的在成長。我們持續努力的話，未來會越來越好的。

她表示，保一是超過了，因為到今年的1月底，才會有確切的數字，不過現在的預估也差不多是2.6%，所以在我們接手以後，這個經濟成長確實是穩定的在往上走，我們過去的兩年確實做了很多紮根打地基的工作，這個效果要一段時間才會浮現出來，現在這些效果當然有一部分是外部景氣的關係，但是在外部景氣增加中，我們也持續努力，把這個基礎打好，讓成長的趨勢可以永續下去。

蔡總統認為，民調低對她的壓力是還好，很多執政者執政初期都會面臨這種現象，除非你做得不是一個根本性或基本性的，你採取的是一個比較淺碟式的政策處理方法，或者是說你國家長遠所需要做的事情，就沒有辦法紮根下去做，所以對執政者來講，其實是很難的選擇，你要往下紮根打地基打深一點，讓大家覺得好像看不到成功的那一刻來臨，那也感受到說你在這個紮根的過程中，這個社會的紛擾會覺得不安。

總統說，很多民眾覺得有點焦慮，為什麼我們不能把這個（經濟）成果可以很快的浮現出來，以今天2018年的1月來看，這些數字已經開始呈現他的面向，尤其是股市，我們也採取了一些措施，讓股市成長的動能，不要有任何政策上的因素，或者是其他的因素會有一些阻礙，同時也維持住了他的動能。

蔡英文總統昨天接受三立電視台專訪時表示，我們過去的兩年確實做了很多紮根打地基的工...
蔡英文總統昨天接受三立電視台專訪時表示，我們過去的兩年確實做了很多紮根打地基的工作，這個效果要一段時間才會浮現出來。　圖／總統府提供
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