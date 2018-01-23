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名家觀點／減碳從Talanoa出發

2018-01-23 01:53經濟日報 陳冲

去年11月7日，在聯合國氣候變遷公約（UNFCCC）舉行第23屆締約國（COP23）會議開議時，環保署公布針對COP「21」（巴黎協議）的第一階段溫室氣體管制目標，不僅在時間上明顯延誤，內容上竟以住商減碳為主，而未將新近最大的汙染源爭議「前瞻基礎建設」、「火力發電」列入，所謂2020年較2005年減少2%排碳，僅是書空畫餅、虛應故事而已。

環保署公布的INDC（國家自定預期貢獻），其實在巴黎協議已強化為NDC（國家自定貢獻），是會員國的自主減碳承諾，自2020年起將每五年更新一次，而且更新前二年要做全球盤點（Global stock take），明確顯示國際上對減碳的決心與態度（目前提出NDC的已有164國）。川普對巴黎協議的羞辱，誠如聯合國首席談判代表Figueres所說，反而激起各國對協議的支持。

台灣不是上述公約、協議的簽約國，表面上沒有遵守的義務，但是因台灣人均或排碳的總量，目前是世界第20/23名，以目前各種措施看，2025年名次突飛猛進可以想像。在全世界致力減碳的大旗下，如反其道而行，則極有遭報復的可能，小則被要求揭示產品碳足跡，重則被徵碳排放關稅，對出口導向的國家，極為不利。而且在人均排碳名列前茅的國家中，欠缺有力盟友的台灣，在環境監視組織German watch的氣候風險指數上高居第七名，很容易成為被制裁的「軟柿子」。

自去年815大停電後，各界開始充分廣泛的討論，對能源有關的爭點，也愈來愈清楚。台灣長年致力經濟發展，對電力需求有增無減，但在「2025廢核」的神主牌下，對能源的選擇極為有限，加上地狹人稠，能提供太陽能、風能的土地更是難覓，燃煤增碳乃成為「不可說」的結果，原先核電「禍延子孫」的或然，遂變成霧霾「禍延自己」的必然。環保署依法或比照公約所提出的減碳目標，無異是緣木求魚。

對台灣而言，目前最嚴肅的是減碳，這是國民最切身的健康問題，一年來民眾對PM2.5的知識大增，就表示民眾的重視。而且碳排放對氣候變遷的衝擊，在西太平洋尤其顯著，這也是於公於私應關注的課題。

科技部網站下有一TCCIP平台，討論氣候變遷。其中有一外籍人士專文列舉陳立誠與民進黨對能源分配的看法。陳君以數據說明2025廢核所留下電力的缺口，加上減碳目標產生的限制，沒有可能彌補；至於民進黨則樂觀認為未來能源需求減少，配合低碳科技及高效率機器，則可兼顧。讀者可自行參閱判斷，但陳君的考量，其實符合政府歷來的看法，所以在2012年依照能源管理法第一條發布「能源發展綱領」時，主軸思想就是逐步減核；換言之，是在國際減碳承諾下，配合經濟民生的電力需求，逐步佈局再生能源，基於安全、穩健、潔淨的原則，漸進務實減核，所以才有以新核四取代舊核廠的方案，也許不夠譁眾，但現在完全符合815事件以來，各方討論的方向。

去年4月24日行政院「靜悄悄」發布修訂版的「能源發展綱領」，改為廢核為主，所以純就法制言，在未修訂前，不僅總統發布的「2025廢核」依法無據，連2013年江院長所言核四公投都未盡適法。但為何原是光明正大的綱領，卻無聲無息發布，令人不解。

環保署當然了解減碳與廢核的矛盾，也應自知兩個月前發布的方案不僅不符IPP規範，也對「溫管法」五大部門中能源、製造、運輸、農業著墨太少，皆因受制於廢核神主牌。

李署長埋怨未能參與COP23，實際上如其獲准入場，恐怕反不知如何解釋其急就章的方案與國際Roadmap的相關性。不過李署長雖未入門，但也應知主辦國斐濟所倡議的Talanoa，這是南島民族所主張「包容、參與、透明的對話與溝通」，蔡總統剛從南島「尋親之旅」挾Talanoa的經驗回來，第一步至少應與「用肺發電」的民眾Talanoa一番，至於其他題目，再看吧！

（作者是東吳大學法商講座教授、新世代金融基金會董事長）

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