財經觀點／高值化 台灣觀光市場該走的路

2018-01-22 23:53 聯合報 中華民國觀光旅館公會常務理事蕭景田



中華民國觀光旅館公會常務理事蕭景田表示，觀光飯店產業唯有「高值化」才能做出差異化，吸引全球頂級客群。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

觀光市場競爭激烈，降價是惡性循環，彼此競爭有限客源，最終就會轉盈為虧，觀光飯店產業唯有「高值化」才能做出差異化，吸引到來自全球的頂級客群。

日本、瑞士、瑞典、挪威等國的消費水準高，但觀光客還是一直造訪，這便是高值化的成果，只要把觀光產業拉往高值化，不要追品質差的客源，吸引到的就會是全世界的旅客。

政府應該把旅遊高值化做為目標，鼓勵業者共同參與，像是法國、義大利推廣米其林餐廳，但是台灣卻強打夜市文化。當然，平價也不是不能宣傳，只是高值化比重要更高，台灣優秀人才會更有發揮的空間。

現在陸客來台有衰落跡象，以總量來看，越南、泰國、菲律賓等地來台觀光客成長數量仍不及當年的陸客，消費能力也不能相提並論。

其實，蔡政府上任前，企業就應該立刻判斷國際情勢的改變，陸客減少是必然，北投麗禧飯店以前文宣主打大陸，後來改為港澳、日韓、馬來西亞為主，就是看上這些地區不易受到政府政策的影響。

觀光政策應該要有成熟的規畫，包括每個國家ＧＤＰ、旅遊趨勢、消費能力等等，陸客缺口也不是那麼容易補上，從一九八七年開放兩岸探親，歷經廿、卅年才有如今成果，南向導入客源自然也不會是兩、三年內就可見成效。

面對市場衰退，急就章的作法就是降價銷售，有些人優先拉住客人，利潤反而次之，這是不對的。其實，飯店應該要以高品質為主，未必是政府要南向就南向，耕耘日韓、歐美等消費能力高的區域，反而有助於提升服務品質，凸顯差異性，口碑效應自然可在社群網站中發酵。

（本文由中華民國觀光旅館公會常務理事蕭景田口述）