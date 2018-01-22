去年失業率 創17年來最低

2018-01-22 23:44 聯合報 記者 聯合報 記者 潘姿羽 ／台北報導



行政院主計總處22日發布去年失業率為3.76%，創17年來最低。圖為民眾路過就業服務站門口。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

主計總處昨公布去年平均失業率百分之三點七六，創十七年來最低，顯示景氣穩步回升；按縣市別來看，以新北、桃園、高雄等工業導向的城市失業率降幅較明顯。

去年失業率平均為百分之三點七六，較上年下降○點一六個百分點；主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，我國失業率自金融海嘯以後，失業率趨勢持續下降，除了二○一六年升至百分之三點九二，去年續降至二○○一年以來的低點，顯示景氣緩步復甦的情況，整體就業市場與失業情勢也趨於穩定。

主計總處昨同步公布我國各縣市失業率，去年我國經濟成長率百分之二點五八，各縣市失業情勢和二○一六年相比也有改善，但潘寧馨表示，因台灣幅員不大，加上交通運輸便利，跨縣市工作的情況非常普遍，各縣市間的失業率差異不大；但若從產業發展型態來看各縣市的失業改善情況，仍可看出差異。

潘寧馨指出，景氣處於「外熱內冷」的階段，台灣景氣主要靠出口支撐，產業偏重工業的縣市失業情形改善也比較顯著，如新北市、新竹市、桃園市、苗栗縣、台南市、高雄市等，降幅都達○點二至○點三個百分點。

澎湖、嘉義、屏東、南投、宜蘭等縣市，去年下半年與上年同期相比，降幅僅○點一至○點二個百分點；潘寧馨認為，這些縣市產業型態較偏重內需，以服務業為主，而當前內需相較於外貿，動能相對不足，失業改善沒那麼明顯。