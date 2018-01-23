外銷訂單創新高 衝連18紅

2018-01-23 00:27 聯合報 記者 聯合報 記者 張為竣 ／台北報導



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經濟部昨天公布外銷訂單統計，去年全年訂單金額四九二八點一億美元，創歷史新高；去年十二月也是外銷訂單連續第十七個月正成長。經濟部預估，今年一月外銷訂單年增率將超過兩成，可望創「連十八紅」。

根據統計，去年全年外銷訂單年增率百分之十點九，為暌違兩年以來首度正成長，並創二○一一年以來最大增幅；去年十二月單月金額四八四點七億美元，為歷年同月新高，年增百分之十七點五。

經濟部統計處處長林麗貞表示，去年每月外銷訂單都是正成長，「全年長紅」。

主要接單貨品方面，資訊通信產品去年全年訂單金額為一四七五點七億美元、電子產品一二六九點七億美元、機械二三一點八億美元，都創下歷年新高。

林麗貞表示，行動裝置接單高峰已經漸入尾聲，但國際品牌資通訊產品的上市銷售時間遞延，資通訊產品訂單應可維持高檔水準。

林麗貞說，一月也是電子產品的庫存調整期，但受惠物聯網、車用電子、高效率運算等應用需求強勁，會降低淡季的效應；此外，全球製造業產業升級需求殷切，機械訂單動能持續看好。

不過，光學器材去年一至八月為兩位數成長，九月開始剩下個位數成長。林麗貞表示，大尺寸面板價格去年第二季一直下滑，減幅約一至兩成，雖然業者看跌，但受到春節效應，電視需求增加，預估衝擊不會太大。

塑橡膠、基本金屬分別連續十四個月、十七個月正成長，林麗貞表示，國際機構多預測今年景氣可以維持去年成長態勢，傳統貨品接單需求看好，加上原物料價格上漲，也會推升接單金額上揚。

林麗貞表示，預估今年一月訂單金額四五○億至四六○億美元，去年春節在一月，工作日少、比較基數低，預估年增百分之廿五點一至廿七點九，全部貨品可望兩位數成長。

林麗貞說，去年外銷訂單基數已高，今年成長幅度可能因此縮小一些，目前情勢看來還是可維持正成長，包括行動裝置、手機，其他產品也陸續推出，以及遊戲機成長快速，讓廠商的遊戲機訂單成長許多。