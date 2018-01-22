郭台強盼出口每年增10% 方向在智能製造

2018-01-22 20:30 中央社 台北22日電



圖為高雄港貨櫃碼頭。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 電電公會理事長郭台強表示，台灣出口去年逼近5000億美元，年增率約10%，其中資通訊等電子業占比約45%，他希望未來每年都有10%的成長；智能製造是產業必須發展的方向。

台灣區電機電子工業同業公會今天晚上舉辦歲末感恩餐會，郭台強致詞時表示，台灣製造業在未來的智慧城市、智慧製造相當有優勢，尤其台灣廠商在中國大陸投資生產，面臨工資上漲，未來IoT產品如何跟系統結合，提升製造績效，智能製造勢必是一個必須發展的方向。

郭台強認為，配合政府的新南向政策，在東南亞國家、新興國家推動智慧城市，對電子、電機行業，都是很好的發展機會。

郭台強表示，美國政府正在實施減稅政策，要求產業如實Made in USA，蘋果準備在美國投資新台幣9000億元，台灣電子電機行業跟蘋果供應鏈有密切關係，企業占比相當高，因應這個趨勢，預計今年4月安排公會理監事到美國參訪。

郭台強會前接受媒體採訪，被問到新年新希望，他指出，根據經濟部發表數據，去年累計至11月出口約4400億美元，12月預估480億美元，全年可望逼近5000億美元，年成長約10%；希望未來每年都有10%的成長，資通訊產品占比約45%至48%，未來在智慧應用、人工智慧（AI）會有更好的發展，帶動台灣經濟成長。

郭台強表示，中國大陸推動一帶一路、台灣推動新南向，兩個政策互相配合，台灣的IoT產品有新的出路，在中國大陸生產的廠商，未來可以考慮拓展到新南向國家。

對於政府期待企業起薪能夠調整到每個月3萬元以上，郭台強認為，台灣出口成長10%、台股指數11200點衝上近28年新高，上市公司要達到3萬月薪「指日可待」，資通訊、出口導向為主的產業，要達到3萬月薪是有機會的。