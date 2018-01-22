燿華回饋社會 捐贈文教基金會400萬元

2018-01-22 19:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



PCB大廠燿華（2367）今天公告，捐贈旗下燿華文教基金會400萬元，主要是秉持「取之社會，用之社會」的精神。

燿華公告也顯示，受贈對象財團法人燿華文教基金會之董事長與燿華之董事長具有二親等以內關係。