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大陸會打台灣嗎？ 蔡總統：沒有人會排除這個可能性

台微體、亞獅康將發行ADR 可望接力掛牌

2018-01-22 19:03經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

規劃赴美掛ADR（美國存託憑證）的台微體（4152）、亞獅康-KY22日同步報喜，台微體總經理葉志鴻表示，該公司除了今年將在美發行ADR，明年旗下將有四個產品將進入樞紐性試驗（pivotal trial），業界認為，將有望提升公司價值；另，亞獅康22日也公告，該公司ADR獲金管會核准，下一步將赴美申請掛牌，最快今年即可上市。

台微體、亞獅康分別屬指標型特色藥、新藥公司，近期，這兩家公司均公告要赴美掛ADR因此受到矚目，兩者均在美申請第三類ADR，都將發行新股籌資，雙雙發行額度占當前資本額都在三成以上，換言之，未來公司若在美股票上市，將有很大比重在美交易，因此備受關注。

台微體今天也公告，將處分香港子公司TLC Biopharmaceuticals (H.K.) Limited 33.4%股權，合作對象是Jixi Biotechnology Partnership，交易總金額為2,000萬美元（近新台幣6億元）。

對於ADR，葉志鴻重申，赴美掛ADR最主要考量是，該公司的臨床試驗與主要市場都在美國，因此到美國發行新股是為了讓當地投資人有機會直接參與公司投資互動，讓美國投資人更了解公司價值。

亞獅康方面則表示，因應美國法規，無法揭露ADR掛牌時程。不過，根據過往經驗，業界預估，亞獅康的ADR若順利也將在今年內掛牌，將有助於該公司與國際接軌。

台微體去年稅後虧損8.73億元，每股淨損15.75元，虧損逾1.5個資本額，另外，亞獅康則虧損有縮小趨勢，去年稅後虧損2.4億元，每股淨損1.85元。

雖然在規劃在美掛ADR，一直是公司的規劃，從來沒有變過，兩年前台微體也曾規劃在美國發行第一類 ADR，但因台灣經驗不足，電子業都是第三類 ADR，當時計畫才先暫停。葉志鴻表示，今年規劃ADR要感謝政府在這過程中很幫忙。

台微體四項開發中的新藥，預計明年進入樞紐性臨床試驗，包括TLC599、TLC399、TLC178及TLC590。

進度方面，TLC599是控制關節炎疼痛之長效緩釋非鴉片類藥物，二期臨床試驗已經完成所有受試者的收案，將有約十個月的觀察期。TLC590為術後疼痛控制用藥，預計今年上半年進入二期臨床試驗。TLC178則分為二個臨床試驗，針對大人部分已於2016年開始進行美、台第一/二a期人體臨床試驗。兒童部分，已獲認定為治療軟組織肉瘤(STS)的孤兒藥認證，預計今年上半年進入一、二期臨床試驗。TLC399為眼疾用藥，利用BioSeizer藥物緩釋技術平台所開發的類固醇dexamethasone的緩釋劑型，預計明年上半年期中分析。

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