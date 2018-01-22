春節掃除商機 清潔人力需求增逾三成

2018-01-22 17:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



隨著農曆春節即將來臨，年底企業整體徵才雖轉趨保守，但受到春節大掃除與急需春節臨時人力的影響，根據勞動部勞動力發展署「台灣就業通」的就業服務資料庫統計顯示，「環境清掃工」與「未分類其他基層技術工及勞力工」的人力需求卻逆勢成長，求才人數分別較去年11月增加33.49%與19.07%，均創下近五個月的新高。

勞動部指出，近期「環境清掃工」新登記求才人數達2332人，創下近五個月的新高。包括：新高國際設施服務、合立環境清潔服務、新盛環保、樂媽咪居家清潔、康乃馨居家清潔、總管家家事清潔、淨嘉沅專業居家清潔、好澄外牆美容等均急徵相關清掃人員，其中好澄外牆美容徵求的外牆清洗人員，薪資上看60K、淨嘉沅的計時居家清潔員時薪上看280元，求職者可多把握機會。

勞動部並指出，農曆年後將進入人才招募的旺季，特別是製造業將釋出大量職缺，各龍頭企業已經在農曆年前釋放職缺儘早補人。例如國內最大的化妝品容器製造廠加興企業急徵280位操作員，面板大廠友達光電目前徵才超過500人，職缺涵蓋100位製程設備技師、80位LCD製程工程師…等；全球最大手機鏡頭製造商大立光電釋出光學工程師、機器人研發工程師、APP開發工程師等多樣職缺，徵才超過700人，建議年後想轉職的民眾可多留意相關職缺訊息，提早做準備。