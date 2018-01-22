南市包租代管啟動 第一年盼媒合1,200戶

2018-01-22 16:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



「台南市社會住宅包租代管計畫」今(22)日啟動，民眾可用市價8到9折的價格租到房屋，弱勢家庭及中低收入戶另有1到4折的租金補助，房東則享有每年1萬元的修繕獎勵、稅賦減免等。台南市長李孟諺表示，善用民間的資源，比政府自己興建社會住宅來得快，期望透過優惠方案，鼓勵房東出租低度利用的住宅，並藉由包租代管服務滿足弱勢族群的租屋需求，預計一年內先媒合1,200戶，109年達到媒合4,800戶的目標。

配合中央政策，台南市政府推出社會住宅包租代管計畫，協助解決弱勢族群與外來就學就業人口在租屋時常面臨的「租不好」、「租不起」、「租不到」等困境。都發局長莊德樑指出，台南市包租代管計畫分為「包租包管」和「代租代管」二項，目前委託大晟開發機構來辦理，不同的是，「包租包管」由房東和專業廠商簽定三年長期組約，後續租屋事宜就交由專業廠商負責處理，不僅保障房東的租金收入，也不需直接接觸到房客，也因為雙方不用面對面，所以房東無需擔心遇到惡房客，房客也不用擔心碰到惡房東；而「代租代管」計畫中，廠商則屬於居間協助的角色，負責帶看媒合等事宜。

租金的部分，「包租包管」提供的租金為市價8折，弱勢戶再降為7折，中低收入戶則為5折，差價由政府負擔，依此方式房東雖只能收8成房租，但市府保證三年收租，還有一年1萬元的修繕獎勵，共3萬元，亦有每屋每月租金收入免稅額度1萬元的減免及每年3500元的居家安全險補助；「代租代管」的租金則是市價的9成，弱勢戶為7成，中低收入戶為5成，差價也是由政府負擔，另外市府還提供租金代墊，最多3個月，1次為限。