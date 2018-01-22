司法院將設「勞動法庭」 勞團促落實配套

2018-01-22 16:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



針對司法院今提出勞動事件法草案初稿，勞團表示「肯定」之餘，也呼籲應更進一步研擬並落實相關配套措施，才不會讓保障勞權的美意，只是空殼、泡沫幻影。

高教工會研究員陳柏謙指出，各級法院設置「勞動法庭」是勞團多年來的訴求，樂見這次司法院積極回應各界對勞動事件訂立特別訴訟程序，以及勞動法庭設立的要求。

不過，陳柏謙也提醒，司法院應詳細盤點國內具備勞動法學專業的司法人才，若人數不夠的話，應提出更積極的配套措施。因為，現有的人力肯定是不足的，但如何從現有的人力去提升他們關於勞動法學的專業度，是目前迫在眉睫的。

陳柏謙建議，司法院可透過律師和司法官國考，來延攬更具勞動法專才的司法人員。

陳柏謙並進一步指出，今天公布的勞動事件法草案七大方向之一，也明確表示，未來的勞動調解應於3次內終結，勞動訴訟以1次辯論終結為原則，但勞團較憂心的是，這表面看似簡化訴訟程序，但重點應該是要放在｢專業的審理｣，因為如果是由經驗不足，或者勞動法學專業素養不夠的法官來審理的話，也許過去勞工朋友可以打到二審，但未來可能會不會只到一審就被打下來了？

全產總理事長莊爵安也說，「勞動法庭」的設立是勞團多年來的訴求，但其實這樣的體制在德國等歐洲國家已經相當成熟，司法院今提出的勞動事件法草案初稿雖已跨出一大步，但國內勞動法專才的嚴重不足，才是亟待補強的部分。