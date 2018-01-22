空汙僅象徵性降載？台電：4天降載11次

2018-01-22 15:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張為竣 ╱即時報導



高雄近日空汙嚴重，地球公民基金會質疑台電興達電廠「象徵性」降載。台電表示，4天已降載11次，今天降載比率更達43%；而興達燃煤機組發電占全國5.4%，非環團所稱的近四成。

台電表示，興達電廠自1月18日至昨日共降載11次，累計減少發電量達6023萬度，今天持續執行降載，降載量達90萬瓩，超過興達燃煤機組裝置容量210萬的4成。