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大陸會打台灣嗎？ 蔡總統：沒有人會排除這個可能性

離岸風電國產化 經部：強強聯手

2018-01-22 15:40中央社 台北22日電

經濟部政務次長龔明鑫表示歡迎外商把歐洲成熟的離岸風電經驗帶到台灣。 圖／聯合報系...
經濟部政務次長龔明鑫表示歡迎外商把歐洲成熟的離岸風電經驗帶到台灣。 圖／聯合報系資料照片
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經濟部政務次長龔明鑫今天表示，離岸風電要求廠商給予國產化承諾，是「強強聯手」；台灣拿出自己的製造業優勢，國外廠商拿出他們的技術，才能將離岸風電整個產業效益提升起來。

經濟部政務次長龔明鑫今天下午出席「2018未來綠能產業論壇」，會前接受媒體訪問。

龔明鑫說，非常歡迎外商把歐洲成熟的離岸風電經驗帶到台灣，而外商或多或少都會跟在地合作，很多零組件不適合在國外製造完成，再運送到台灣，成本會比較高，跟台灣合作是非常好的計畫。

龔明鑫表示，在非核家園跟五加二創新產業中，離岸風電是最重要的一個項目。預計到2025年以前，可以帶動企業投資大約新台幣6000億元以上，除了風機系統外，還有海上船隊、運維，以及帶動融資的需求。

龔明鑫指出，離岸風電由於沒有污染，可以達到非核家園的目標，不管是保護或是進一步開發海洋資源，都有很大的幫助。除了發電可以獲得賣電的利益回收外，20年的運維、管理中，風場仍然有很大的商機。

政府明訂2025非核家園政策，再生能源發電占比應達20%，裝置容量為27GW，其中太陽光電為20GW，離岸風電為5.5GW、年發電量198億度，離岸風電將在第1季進行3.5GW的風場遴選，申請風場累積總裝置容量已超過10.5GW。

經濟部日前公布離岸風電遴選辦法，2020年先行遴選0.5GW，不要求國產化產業關聯，2021至2022年併網商轉者，今年底應提出國產化規劃。經濟部預估，2025年單年產值將可超過新台幣1200億元；遴選主要以技術能力及財務能力兩部分做評分，占比分別為60%、40%。

離岸風電龔明鑫經濟部
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