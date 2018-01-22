再見28？新台幣價量俱揚的三個原因

2018-01-22 13:13 經濟日報 綜合報導



新台幣兌美元匯率今天以29.450元，小貶2分開出後，在資金不斷湧入推升下，盤中接連升破29.4、29.3整數關卡，最高來到29.200元，升勢驚人。 路透社 分享 facebook

外資持續匯入，新台幣資金行情擋不住，今天新台幣兌美元匯率盤中最高來到29.2元，升值2.3角，午盤新台幣匯率以29.217元，升值2.13角暫收，為2013年1月下旬後新高。

新台幣兌美元匯率今天以29.450元，小貶2分開出後，在資金不斷湧入推升下，盤中接連升破29.4、29.3整數關卡，最高來到29.200元，升勢驚人，與此同時，台股今天也進一步攀升。

為什麼新台幣今天這麼強？

其一、匯銀人士表示，儘管美國眾議院通過法案，讓整府可運作至2月中旬，參議院未通過聯邦政府臨時撥款法案，使得投資人對美國政府關門的擔憂持續，影響國際美元走低。

其二、新台幣今天在亞幣一枝獨秀，今天12個主要亞幣，除台幣外均下跌。彭博資訊引述交易員報導，外商銀行、外資保管行及出口商均站在美元賣方，美元買盤相對較小，引發美元兌台幣急跌。

其三、匯銀人士表示，大陸經濟表現優於預期，推升國際資金持續湧入新興亞洲，人民幣對美元中間價今天以6.4112元開出，再升0.57分，創逾兩年新高，上周人民幣兌美元離岸及在岸價格都紛紛升破6.4關卡。

台北外匯市場新台幣兌美元今天上午最高29.200元、最低29.450元，午盤暫收29.217元，成交金額6.97億美元。