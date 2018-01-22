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大陸會打台灣嗎？ 蔡總統：沒有人會排除這個可能性

去年我對外投資破500件 金融保險業最多

2018-01-22 14:43聯合晚報 記者林潔玲／台北報導

經濟部投審會今天公布去年僑外投資、陸資來台投資、國外投資、對中國大陸投資統計，去年我國對外投資件數突破500件，以投資金融保險業最多，投資金額為80億美元，成長率136.14%。

經濟部投審會去年1-12月核准對外投資件數為502件，突破500件為近兩年高點，而對外投資前三大業別則分別依序為金融保險業146件、批發零售業115件、電子零組件製造業30件。

若以對外投資金額來看，則以金融保險業最高達80億美元，年增136.14%，其占比也高達六成九；其次則是批發零售業8.4億美元，但較去年衰退一成六，而電子零組件製造業則衰退最多93.1%，去年對外投資金額僅3.5億美元。

整體來看，雖去年對外投、增資金額115.7億美元，較上年同期減少4.54%。但觀察在我國新南向政策發展之下，2017年核准對新南向國家投資件數為133件，較上年同期增加6.4%，投、增資金額36.8億美元，較上年同期增加接近五成五。

去年經濟部投審會核准僑外投資件數為3,415件，年增0.03%，投增資金額75.1億美元，較上年同期減少近三成二；陸資來台投資方面，核准投資件數為140件，較上年同期減少超過一成，投增資金額2.7億美元，較上年同期增加7.3%。

對中國大陸投資方面，去年全年投審會則核准件數為484件，件數較上年同期增加92.06%，核准投增資金額87.4億美元，較上年同期減少4.8%。

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