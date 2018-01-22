國泰金調查：上半年景氣、股市信心回溫

2018-01-22 14:42 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳靜君 ／台北報導



國泰金融集團今天公布1月國民經濟信心指數，民眾對未來半年景氣與股市的信心都有回溫的跡象。

國泰金表示，受製造業銷售年增率下滑影響，最新景氣對策信號綜合判斷分數減少1分至22分，由綠燈轉呈黃藍燈。各預測機構對2018年經濟展望正向，央行對於經濟成長率及通膨展望也比主計總處樂觀。

1月景氣現況樂觀指數從去年12月的-6.8小降至-7.5，象徵未來半年的景氣展望樂觀指數則從-10.6小幅改善至-9.3的水準，顯示民眾對於未來半年景氣信心有回穩跡象。

近期國內、外經濟數據多偏正面，58.5%民眾認為2018年經濟成長率有機會超越2%，平均經濟成長率的預期值為2.06%。對於通膨的展望，有56.8%的民眾認為今年通貨膨脹率會超過1.1%，平均預期值為1.16%。綜合而言，民眾對於今年的經濟與通膨的看法均優於去年。

調查顯示，43.2%的受訪民眾預期今年上半年股市的高點落在1萬500至1萬1000點之間，僅25%的受訪者認為有機會突破1萬1000點關卡。

34.7%民眾預期今年上半年股市的低點落在9500至1萬點之間，但有28.3%的民眾居高思危，認為股市在上半年可能跌破9000點。

外資買盤回籠推升下，民眾對股市表現也轉趨樂觀，對未來股市樂觀指數-17.4回升至-16.6，風險偏好指數從-3.5上彈至-1.6，顯示民眾對於未來半年股市表現的信心增加。