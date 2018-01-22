去年外銷訂單 接單金額估創新高

2018-01-22 14:43 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林潔玲 ／台北報導



受惠去年蘋果等公司推出新產品，台灣去年出口表現接連成長，全年外銷訂單接單金額有望創歷史新高。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

12月外銷訂單 有望連17紅

經濟部今天下午將公布去年12月與去年全年外銷訂單，預估12月外銷訂單有望連17個月成長，全年接單金額上看4938億美元，預估創下歷史新高。

由於去年國際品牌行動裝置上市時間、開賣時間有些延後，根據過去資料，上市後三、四個月都是接單旺季，遞延因素可望延續，預計12月訂單表現也會不錯。經濟部統計處處長林麗貞也指出，預估12月外銷訂單，約在485~495億美元之間。

去年前11月外銷訂單4443.3億美元，年增10.2%。而外銷訂單當中，資訊通信產品占比最高，累計前11月因來自歐洲、美國的接單金額成長，推升創下歷年同期新高，同時加上來自中國大陸、香港的電子產品接單金額增加較多，電子產品也創歷年同期新高。

此外，光學器材也在2013年開始連續四年的衰退之下，去年出現成長，加上非電子產品傳產等表現也不錯之下，去年全年外銷訂單有望力甩連兩年的衰退，年增率出現正成長。

由於國際品牌行動裝置銷售遞延、年終銷售旺季帶動消費性電子需求擴增，加上車用電子、AI 人工智慧、高效能運算、物聯網 等新興應用持續拓展，有助於12月資訊通信及電子產品的接單維持高檔。