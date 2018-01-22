資誠報告：全球汽車產業2030年面臨重大改變

2018-01-22 10:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



資誠聯合會計師事務所今（22）日發布《2018全球汽車產業未來趨勢報告》指出，全球汽車產業在2030年將面臨重大的改變，屆時歐洲的汽車總數量預計從2.8億輛減少到2億輛，美國則從2.7億輛減少到2.12億輛。相較之下，中國的汽車總數量將從目前的1.8億輛增加到2.8億輛。

在中國，共享和無人車的滲透速度將比西方世界快，中國將成為未來汽車業轉型的主導市場。

全球汽車產業未來的五大轉型趨勢為：電動化、無人化、共享、連結和每年升級。

調查主要發現包括：

-中國的車輛總數量預計將增長近50％

-到2030年，超過三分之一的行駛里程將透過「共享方式」

-到2030年，40％的駕駛里程將透過無人車輛來完成

-歐洲的個人里程可能增加23％、美國增加24％、中國增加183％

-到2030年，55％的新車將為電動車，傳統汽柴油引擎將逐漸退場

報告指出，全球汽車產業未來的五大轉型趨勢為：一、電動化，「無排放」將是一個全球性的倡議：用來充電車輛的電力將來自可再生能源，以確保人類的移動不排放二氧化碳。

二、無人化，在人工智慧、機器學習和深度神經網絡等領域的快速進展，使人類可能實現自主車輛的發展，即使在複雜的交通情況下，也不需要人為干預，這將完全重新定義個人移動平台的使用。

三、共享，隨著自動駕駛汽車的發展，共享概念在經濟上將變得可行。使用者不再需要搜索周邊地區的共享車輛，而是可以隨時隨地透過便利的隨選訂車服務來訂購共享汽車。

四、連結，這個術語實際上代表了兩個概念。一方面，它適用於Car2Car和Car2X通信，即汽車與其

他汽車或交通基礎設施 (如交通信號燈)的網絡連接。另一方面，這個術語還涵蓋車輛乘客與外界的聯繫。未來，乘客將能夠在旅途中進行溝通、工作、瀏覽網頁或進行多媒體應用。

五、每年升級，在過去，汽車產品周期大約在五到八年。但在電動化、無人化、連接化和共享化的趨勢下，將帶動汽車行業提高產品的創新率，也將縮短汽車產品周期到每年更新，以便整合最新的硬體和軟體開發。由於購買新車成本高昂，使用者自然不想每年購買新車，短期的創新周期主要是透過定期升級共享車輛的方式來進入市場。

在五大趨勢下，全球道路交通將發生根本性的變化。由於越來越多人轉向汽車共享模式，到2030年，擁有汽車的車主可能會比現在少得多。在此同時，個人交通量將大量增加。到2030年，歐洲的個人里程可能會增加23％，達到58.8億公里。美國將增加24％，中國增加183％。

PwC預估，到2030年，歐洲每年新掛牌的車輛數量可能會增加三分之一，達到2,400萬輛。在美國，2030年新車銷售可能將近2,200萬輛，成長20％；在中國，預計銷售量將成長超過30％，達到3,500萬輛。