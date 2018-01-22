名家觀點／股東與員工利益的輕與重

2018-01-22 01:18 經濟日報 殷乃平



加薪是目前相當熱門的話題，行政院副院長施俊吉近期接受媒體訪問時，多次說明政府的立場並拋出想法，希望盡快達到基本工資3萬元的目標。根據施副院長的說明，2018年元旦起，我國基本工資提高至22,000元，調幅為4.5%，比今年經濟成長率的預估值要來的高，與3萬元相比，也只有8,000元的差距，如果能再調高一點，以6%的幅度持續加薪，2024年基本工資就可以超過3萬元，花個六年左右的時間，就可以達標。

目標相當的清楚，至於如何達成的具體做法，有一項構想頗受到矚目，就是他提出台灣目前的上市櫃企業殖利率表現相當好，名列全球第二高，如果企業可以把部分股利分配給員工，就可以來達到加薪的目的。

根據施副院長的觀察，2017年全體上市櫃公司發放現金股利逾1.2兆元，如果能將其中的5%，撥來發給員工，就有600多億元，可以拿來替員工加薪。如此一來，蔡英文總統所提的起薪3萬元，不是遙不可及的夢想。

尤其上市櫃公司通常規模較大，所以施副院長認為企業起薪逾3萬元，不應是件困難的事，企業應該要讓經濟成長的果實分享給員工，要拚每個人的所得都能提升。

我認為政院對加薪的構想中，此項做法頗有創意，也凸顯政院在股東利益與員工利益之間的偏好與態度。但一旦要落實成為政策，最忌以強制手段對所有企業一視同仁，要求辦理，一來是線要劃在哪裡，不易決定，二來這肯定對資本市場產生負面影響，實施起來務必要相當謹慎。

以賴院長上任以來做事的積極度來看，我相信，只要輿論反映不惡，行政院相當有可能著手研擬具體做法，在此之前，我有以下幾點建議，要提醒政府注意：

首先是，政府必須了解，此作法立意雖佳，但無法全數適用所有類型的上市櫃企業，應針對一般對員工配股或福利制度相對低的公司實施，才會有顯著效果。國內如台積電等企業，公司在福利制度和員工分紅配股上，一向紀錄良好，這類公司在員工照顧上已達一定水準，若再要求其挪移股利來加薪，政策效果就有限。

第二，還有一種類型的上市櫃公司，也應該排除，就是企業母公司雖然設在台灣，但主要生產線和機具都在海外，主要盈利與員工也不在國內，對此類企業進行要求，國內民眾不容易有感，也不應是此次政策目標應涵蓋的範圍。

第三，就是要注意到對資本市場的負面影響，負面影響一定會有的，但必須是在可控制容忍的範圍內，如真要推動，我建議可以考慮的做法是：

對於年度有獲利的企業，從保留盈餘下手，規定一定比率必須用於員工薪資上，這麼做，一方面呼應了目前社會對於「勞動者剩餘分配過少」的不滿，另一方面，也就是在現制上進行調整，而不只是單純的股利與員工薪資分配，誰多一些誰少一些的問題，對於資本市場可能的衝擊，可降到最低。

（政大金融系教授殷乃平口述）