親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
期貨專區
房市情報

蘇花改「四大禁」犯眾怒 民眾砲轟：建這條幹嘛？

台蚊子館叢生原因曝光？他爆九位評審僅有一位略具專業

名家觀點／股東與員工利益的輕與重

2018-01-22 01:18經濟日報 殷乃平

加薪是目前相當熱門的話題，行政院副院長施俊吉近期接受媒體訪問時，多次說明政府的立場並拋出想法，希望盡快達到基本工資3萬元的目標。根據施副院長的說明，2018年元旦起，我國基本工資提高至22,000元，調幅為4.5%，比今年經濟成長率的預估值要來的高，與3萬元相比，也只有8,000元的差距，如果能再調高一點，以6%的幅度持續加薪，2024年基本工資就可以超過3萬元，花個六年左右的時間，就可以達標。

目標相當的清楚，至於如何達成的具體做法，有一項構想頗受到矚目，就是他提出台灣目前的上市櫃企業殖利率表現相當好，名列全球第二高，如果企業可以把部分股利分配給員工，就可以來達到加薪的目的。

根據施副院長的觀察，2017年全體上市櫃公司發放現金股利逾1.2兆元，如果能將其中的5%，撥來發給員工，就有600多億元，可以拿來替員工加薪。如此一來，蔡英文總統所提的起薪3萬元，不是遙不可及的夢想。

尤其上市櫃公司通常規模較大，所以施副院長認為企業起薪逾3萬元，不應是件困難的事，企業應該要讓經濟成長的果實分享給員工，要拚每個人的所得都能提升。

我認為政院對加薪的構想中，此項做法頗有創意，也凸顯政院在股東利益與員工利益之間的偏好與態度。但一旦要落實成為政策，最忌以強制手段對所有企業一視同仁，要求辦理，一來是線要劃在哪裡，不易決定，二來這肯定對資本市場產生負面影響，實施起來務必要相當謹慎。

以賴院長上任以來做事的積極度來看，我相信，只要輿論反映不惡，行政院相當有可能著手研擬具體做法，在此之前，我有以下幾點建議，要提醒政府注意：

首先是，政府必須了解，此作法立意雖佳，但無法全數適用所有類型的上市櫃企業，應針對一般對員工配股或福利制度相對低的公司實施，才會有顯著效果。國內如台積電等企業，公司在福利制度和員工分紅配股上，一向紀錄良好，這類公司在員工照顧上已達一定水準，若再要求其挪移股利來加薪，政策效果就有限。

第二，還有一種類型的上市櫃公司，也應該排除，就是企業母公司雖然設在台灣，但主要生產線和機具都在海外，主要盈利與員工也不在國內，對此類企業進行要求，國內民眾不容易有感，也不應是此次政策目標應涵蓋的範圍。

第三，就是要注意到對資本市場的負面影響，負面影響一定會有的，但必須是在可控制容忍的範圍內，如真要推動，我建議可以考慮的做法是：

對於年度有獲利的企業，從保留盈餘下手，規定一定比率必須用於員工薪資上，這麼做，一方面呼應了目前社會對於「勞動者剩餘分配過少」的不滿，另一方面，也就是在現制上進行調整，而不只是單純的股利與員工薪資分配，誰多一些誰少一些的問題，對於資本市場可能的衝擊，可降到最低。

（政大金融系教授殷乃平口述）

資本市場基本工資薪資
新年新希望 限量日誌登入送 讓你真正有希望

相關新聞

資誠報告：全球汽車產業2030年面臨重大改變

2018-01-22 10:23

去年外銷訂單 接單金額可望創新高

2018-01-22 05:59

科技會報 檢視5+2成效

2018-01-22 00:50

胡勝正：今年GDP看增3%

2018-01-22 00:50

本周指標／歐日貨幣政策 將按兵不動

2018-01-22 00:01

中經院董事長：前瞻+稅改 GDP上看3

2018-01-21 22:53

加強育幼配套 胡勝正：讓能生的人願意生

2018-01-21 18:38

政策拉動內需 胡勝正：今年GDP上看3%

2018-01-21 16:42

影／抗議六大過勞航班 長榮空服員靜坐57小時

2018-01-21 14:11

長榮空姐靜坐57小時 時數背後是這原因...

2018-01-21 13:16

工會靜坐抗議過勞 長榮：續開協商大門

2018-01-21 11:54

長榮航空面對抗議無奈回應：沒過勞、已優於相關法令

2018-01-21 11:53

長榮空服首次發動靜坐抗議57小時 時數背後很心酸

2018-01-21 11:37

外銷訂單估連17紅 第1季可望維持正成長

2018-01-21 08:30

在台灣愈有錢的人 愈不靠薪水過活

2018-01-18 15:31

政院培育千名醫材AI人才

2018-01-18 00:48
看更多

熱門文章

蘋果10年了 謝金河預測有一個行業會愈來愈好

2018-01-21 20:44

年輕人擠在22K服務業 胡勝正提解方

2018-01-21 16:52

董監改選驚爆轉折 榮剛四董事閃辭

2018-01-21 16:50

央行新總裁 楊金龍最高票

2018-01-22 01:10

長榮空姐靜坐57小時 時數背後是這原因...

2018-01-21 13:16

寶成斥資410億元 私有化寶勝國際

2018-01-21 21:40

雙虎股息殖利率 衝15%

2018-01-22 00:41

友達滿手現金 上看1,137億

2018-01-22 00:41

反洗錢 比特幣平台擬納規範

2018-01-22 01:03

大轉折 榮剛公司派四董事請辭

2018-01-22 01:15

影／抗議六大過勞航班 長榮空服員靜坐57小時

2018-01-21 14:11

鴻海組織改造 拚海外掛牌

2018-01-22 00:37

吳東亮大練兵 一口氣設三位副董

2018-01-22 00:27

低價吃到飽難退場 電信業者再出招

2018-01-22 09:14

東哥訂單滿手 台美大舉擴產

2018-01-22 05:00

加強育幼配套 胡勝正：讓能生的人願意生

2018-01-21 18:38

鴻海布局／外資認錯 買盤回補

2018-01-22 00:36

掌央行20年… 彭淮南的成績單

2018-01-22 02:21

多家潛水企業 將浮上檯面

2018-01-22 04:13

新台幣開貶走升 再創逾四年新高

2018-01-22 10:16

戶頭借死黨轉個帳 國稅局怎會找上門？

2018-01-22 08:00

去年外銷訂單 接單金額可望創新高

2018-01-22 05:59

稅改新規 明年申報適用

2018-01-22 00:00

新台幣開盤貶2分 為29.450元

2018-01-22 09:18

反洗錢／誰是主管機關 要先釐清

2018-01-22 01:05

跨國布局、組織優化 鴻海拚子公司掛牌A股

2018-01-21 23:39

台幣勁升逾29.3 刷新五年高點 外資和出口商拋匯

2018-01-22 11:07

台新金人事布局...還有下一波

2018-01-22 00:27

科技會報 檢視5+2成效

2018-01-22 00:50

名家觀點／股東與員工利益的輕與重

2018-01-22 01:18

新聞中的法律／養兒防老契約 具法律效力

2018-01-22 00:00

政策拉動內需 胡勝正：今年GDP上看3%

2018-01-21 16:42

各退一步 找回榮剛競爭力

2018-01-22 01:15

彭淮南子弟兵 外匯掌控穩健

2018-01-22 01:06

新台幣強升逾1角 早盤衝破29.4元

2018-01-22 10:34

二代接班 闕慶承再創事業高峰

2018-01-22 05:00

未分配盈餘所得漏報 分開罰

2018-01-22 00:00

反洗錢／銀行海外分行 金檢重點

2018-01-22 01:04

比特幣 擬納洗錢防制

2018-01-21 22:43

胡勝正：今年GDP看增3%

2018-01-22 00:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top