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科技會報 檢視5+2成效

2018-01-22 00:50經濟日報 記者吳馥馨／台北報導

行政院長賴清德本周四（25）日將召開上任後首次科技會報，並在會中框列108年度（2019年）科技預算額度，預計在每年科技預算都會些微成長的原則下，加計前瞻數位建設後的總預算規模上看1,200億元。

本次會議最受矚目的是，包括台積電董事長張忠謀、和碩董事長童子賢、Google台灣總經理簡立峰等科技會報外部委員，都在受邀之列，官員表示，按慣例企業界都「很重視」與行政院長的會議。

行政院科技會報2012年1月正式成立，召集人由行政院長兼任，行政院可以遴聘外部專家學者擔任委員，任期兩年，期滿得續聘。張忠謀這任是在2016年前院長林全時代受聘，今年7月任滿，由於張忠謀日前已宣今年股東會後退休，退休後的張忠謀是否繼續擔任科技會報外部委員？官員表示，會尊重本人意願。

科技會報前身仍是科技顧問會議時，張忠謀就長期擔任科技顧問；因其在台灣科技界的聲望，每次建言都獲得高度重視。2016年張忠謀呼籲政府在5＋2之餘也要重視半導體，今年科技預算就新增了「晶片設計與半導體產業」。由於張忠謀將退休，若如期出席本周會議，會中發言將成亮點。

官員透露，本次會議主要討論兩大重點，首先檢視5+2創新產業旗艦計畫執行成果，以及請行政院框列108年度科技預算額度，並爭取科技預算適度成長。明年度的預算是盼能在過去三年科技預算的平均值為基礎，成長6%~7%，以因應AI行動計畫及5＋2計劃的需求。

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