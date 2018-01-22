本周指標／歐日貨幣政策 將按兵不動

2018-01-22 00:01 經濟日報 李鎮宇



2018年世界經濟論壇將於23日至26日在瑞士達沃斯舉行，美國總統川普將率領代表團出席，是近18年來首位出席達沃斯的美國總統。達沃斯論壇以推進全球化的使命著稱，今年主題為「在破碎的世界中共同創造未來」。

但白宮已明言，美國代表團將聚焦創造就業崗位、促進美國經濟增長等「美國優先」經濟戰略，預料屆時美國將在貿易失衡、國家安全等議題與各國展開爭論。

美國商務部去年11月發起對中國鋁業「雙反(反傾銷、反補貼)」調查，本月12日國際貿易委員會通過對中國鋁業調查初步裁定結果，認定進口自中國的鋁合金板存在傾銷與補貼，損害美國相關產業利益。此案是今年中美易關係變化的重要關鍵，須留意是否會擴大成貿易戰爭。

中國去年第4季GDP年增6.8%，增速與第3季持平。受惠歐美景氣回升，去年底消費旺季帶動中國工業生產與貿易、銷售等服務業表現，反映在分項的出口年增達9.7%，是支撐第4季中國經濟成長的重要支柱。

展望未來，去槓桿仍為今年中國貨幣政策的主軸，或使房地產價格、銷售增速面臨下行壓力，可能導致相關原物料需求動能趨緩，加上官方環保限產政策持續推行，預期今年全年中國GDP同比增速將較去年放緩0.1至0.2個百分點。

日本央行公布第1季度的櫻花報告（地區經濟調查），日本九個地區中有三個地區調升經濟展望。

雖然，日本央行縮減常規性的長債購債規模，然觀察通膨率僅緩慢回升，離政策目標仍遠，央行可望延續寬鬆基調，預期今年上半年貨幣政策不變。

本周歐、日央行將召開貨幣政策會議，預期皆按兵不動。歐洲央行自2018年起，每月購債規模減半至300億歐元，近期部分官員談到9月期滿後將結束購債，惟預期歐央行行長德拉吉將保持鴿派路線。

除此之外，日本央行將公布第1季經濟展望報告，須留意對未來通膨走勢的看法。

數據方面，台灣將公布外銷訂單及景氣燈號，受惠國際景氣穩定擴張，預期外銷訂單將保持成長動能。

台灣內需動持穩，整體景氣復甦動能溫和，料景氣燈號有機會重返綠燈。

(作者是台新投顧公司總經理）