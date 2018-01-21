中經院董事長：前瞻+稅改 GDP上看3

2018-01-21 22:53 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／台北報導



胡勝正接受中央社專訪時指出，去年第四季國內出口表現相當不錯，應可延續至今年。 圖／中央社 分享 facebook

中華經濟研究院董事長胡勝正表示，地緣政治是今年全球經濟的「黑天鵝」，但前瞻計畫啟動、稅改效益也有助內需提升，今年台灣經濟成長率有機會上看百分之三。對於很多年輕人情願從事領廿二Ｋ低薪的服務業，也不願投入製造業，他建議政府提供職業訓練同時，也要讓年輕人有願景。

胡勝正接受中央社專訪時指出，去年第四季國內出口表現相當不錯，應可延續至今年。此外，四年四千億元的前瞻計畫今年開始執行，估計約有六百億元投入。他說，「依行政院強而有力的執行力，若能真的達標，百分之三就有希望。」

立法院上周三讀通過所得稅法部分條文修正案，胡勝正認為有助提升內需消費，加上政府積極加速產業結構轉型，都有助於達到經濟成長率百分之三的願景。但他提醒，今年必須注意地緣政治、各國貨幣政策調整及國際談判等黑天鵝的影響，因為「一點風吹草動都會影響資金的移動」。

台灣少子化問題日趨嚴重，胡勝正指出，政府應加強推動配套措施，如育幼、育嬰設施，而非一味提供津貼補助，才能提高能力足以養育小孩的家庭生育意願。他說，把配套設施做好，讓家庭狀況較好、「應該要生小孩的人」滿意，才有助提升國人生育的意願。

針對台灣的低薪現象，胡勝正說，許多年輕人情願擠在領廿二Ｋ的服務業，「因為你現在去接受職業訓練，可能受訓完後工作也沒了，被機器人取代」。年輕人不願意投入製造業，胡勝正認為，政府鼓勵年輕人接受職業訓練時，應提供途徑，明確告訴年輕人投入這項技術，未來會有哪些職位，「這樣他們才敢做」。