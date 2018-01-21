親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

政策拉動內需 胡勝正：今年GDP上看3%

2018-01-21 16:42中央社 台北21日電

中經院董事長胡勝正。圖／聯合報系資料照片
中經院董事長胡勝正。圖／聯合報系資料照片
分享

2018年伊始，中經院董事長胡勝正說，地緣政治是今年全球經濟的「黑天鵝」，前瞻計畫預估今年將投入600億元，稅改效益也有助內需提升，他認為今年台灣經濟成長率有機會上看3%。

同時也是總體經濟學專家、中央研究院院士的胡勝正，在接受中央社專訪時，詳盡剖析從去年年底到今年年初的國內外情勢，基本上，他對今年經濟前景抱持審慎樂觀態度。

胡勝正分析，地緣政治是今年全球經濟發展的黑天鵝，近期國際油價因地緣政治緊張情勢及原油庫存量減少持續上揚，但「油價一高，頁岩油就會增產」，他說說，沙烏地阿拉伯正跟美國商議投資開採頁岩油，以中長期來看，油價不可能太高，預估平均價格會落在每桶50多美元左右。

對於今年台灣經濟前景，胡勝正表示，去年第4季國內出口表現相當不錯，應可延續至今年，產業龍頭台積電也預測，半導體產業今年表現「應該是不錯」，他認為這部分可能會受國際品牌蘋果(Apple)表現影響，「是一個觀察點」。

國家發展委員會設定今年經濟成長率（GDP年增率）最高要達到2.6%目標，胡勝正則更樂觀，認為就目前國內推動的政策計畫來看，GDP可望上看3%。

胡勝正解釋樂觀的理由，來自4年4000億的前瞻計畫從今年開始執行，估計今年一整年大約有新台幣600億元經費投入。他說：「依現在行政院強而有力的執行力，若能真的達標，那3%就有希望。」

同時，18日立法院三讀通過的所得稅法部分條文修正案，雖然企業仍有微詞，但胡勝正認為，「對小老百姓還是滿管用的」，有助提升內需消費，加上政府積極加速產業結構轉型，這些政策努力都有助於達到經濟成長率3%的願景。

不過胡勝正也提醒，2018年必須注意地緣政治、各國貨幣政策調整及國際談判等黑天鵝的影響，因為「一點風吹草動都會影響資金的移動」。

國際油價經濟成長率
新年新希望 限量日誌登入送 讓你真正有希望

相關新聞

影／抗議六大過勞航班 長榮空服員靜坐57小時

2018-01-21 14:11

加強育幼配套 胡勝正：讓能生的人願意生

2018-01-21 18:38

長榮空姐靜坐57小時 時數背後是這原因...

2018-01-21 13:16

工會靜坐抗議過勞 長榮：續開協商大門

2018-01-21 11:54

長榮航空面對抗議無奈回應：沒過勞、已優於相關法令

2018-01-21 11:53

長榮空服首次發動靜坐抗議57小時 時數背後很心酸

2018-01-21 11:37

外銷訂單估連17紅 第1季可望維持正成長

2018-01-21 08:30

景氣亮綠燈...挑戰大

2018-01-21 00:37

外銷訂單 有望連17紅

2018-01-21 00:37

政院挺新創 強打「國際鏈結」

2018-01-21 00:37

全球反傾銷熱 我有114件

2018-01-21 00:07

韓對我PET薄膜祭出反傾銷

2018-01-21 00:03

在台灣愈有錢的人 愈不靠薪水過活

2018-01-18 15:31

政院培育千名醫材AI人才

2018-01-18 00:48
看更多

熱門文章

長榮空服首次發動靜坐抗議57小時 時數背後很心酸

2018-01-21 11:37

蘋果10年了 謝金河預測有一個行業會愈來愈好

2018-01-21 20:44

年輕人擠在22K服務業 胡勝正提解方

2018-01-21 16:52

董監改選驚爆轉折 榮剛四董事閃辭

2018-01-21 16:50

長榮航空面對抗議無奈回應：沒過勞、已優於相關法令

2018-01-21 11:53

長榮空姐靜坐57小時 時數背後是這原因...

2018-01-21 13:16

高通7奈米有變 牽動台積

2018-01-21 00:25

大陸手機出貨下修 衝擊供應鏈

2018-01-21 00:26

高港祭獎勵金 力保亞洲樞紐

2018-01-21 00:42

空服員綁橘色絲帶靜坐抗議 要求改善6大過勞航班

2018-01-21 10:57

手機愈賣愈貴…挑戰消費者底線

2018-01-21 00:25

影／抗議六大過勞航班 長榮空服員靜坐57小時

2018-01-21 14:11

寶成斥資410億元 私有化寶勝國際

2018-01-21 21:40

韓對我PET薄膜祭出反傾銷

2018-01-21 00:03

全球反傾銷熱 我有114件

2018-01-21 00:07

聯電24日法說 聚焦毛利率

2018-01-21 00:41

廣達、仁寶尾牙陸續登場 獎金大方送

2018-01-21 00:41

高雄愛河遊艇碼頭 將成新地標

2018-01-21 00:42

高港第七貨櫃中心 拚明年營運

2018-01-21 00:42

景氣亮綠燈...挑戰大

2018-01-21 00:37

致勝心法／反覆區隔市場 找出死忠顧客

2018-01-21 04:21

榮剛經營權之爭 23日股東會決戰

2018-01-21 00:41

加強育幼配套 胡勝正：讓能生的人願意生

2018-01-21 18:38

外銷訂單估連17紅 第1季可望維持正成長

2018-01-21 08:30

匯市最前線／外資匯入 台幣估續揚

2018-01-21 00:20

工會靜坐抗議過勞 長榮：續開協商大門

2018-01-21 11:54

銀髮族不當LKK 掀新商機

2018-01-21 00:41

台泥、亞泥對岸獲利 大進補

2018-01-21 00:28

台北電玩展25日開展 五台廠上秀

2018-01-21 00:41

國際卡ATM交易 兩年減38%

2018-01-21 00:03

政院挺新創 強打「國際鏈結」

2018-01-21 00:37

政策拉動內需 胡勝正：今年GDP上看3%

2018-01-21 16:42

前瞻基建加持 水泥業今年動能強勁

2018-01-21 00:28

創業新星／創淨科技 把自來水變殺菌神器

2018-01-21 00:02

外銷訂單 有望連17紅

2018-01-21 00:37

求償對象遭沒收財物 投資人可優先分配

2018-01-21 13:43

研調：2018年電視市場需求 逐步恢復

2018-01-21 19:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top