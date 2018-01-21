工會靜坐抗議過勞 長榮：續開協商大門

2018-01-21 11:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



桃園市空服員職業工會(簡稱桃空職工)今(21)日以靜坐方式，再度對長榮航空部分航班的辛勞度、增補機上人力等議題提出異議，針對桃空職工的訴求。

長榮航空表示，所有空服員排班不但符合相關法令規範外，並且在優於法令的原則下，持續增進空服員的勞動條件，同時也展開最大誠意與工會進行多次協商，對於今日桃空職工在非長榮航空辦公場所進行抗爭，並影響民眾行的權利深感遺憾。

1月18日長榮航空與桃空職工進行辛勞航班協商會議中，雖然桃空職工無視長榮航空已持續改善空服員勞動條件的各項成果與方案對策，包括增派人力、優化空服員班表、延長服勤後休息時間等，僅一再以包裹式的要求資方全數同意其提出的航班增加外站停留時間及過夜，致使協商沒有交集，也無法達成部分共識，但是長榮航空仍表達與桃空職工協商的大門不會關閉。

長榮航空表示，在兼顧全球同業競爭力、旅客對於服務的期待、空服員的勞動條件，已主動檢視航班特性、工作強度及綜整組員意見，安排相關配套措施並適用於所有航班，桃空職空提出的航班也包括在內。

例如：周日出發之桃園-舊金山BR08/07、桃園-北京BR716/715等航班早已增派1名空服員；松山-羽田BR192/191已延長銜接下一趟勤務之間隔時間；桃園-成田BR198/197、高雄-成田BR108/107亦已同時增派人力及延長銜接下一趟勤務之間隔時間；另桃空職工訴求BR315/316桃園-布里斯本目前組員服勤天數為4~6天班。

桃空職工主訴求今年1月才開始增班，每週日早上出發的舊金山BR08/07航班，該班型全年只有52班，在舊金山當地停留時間為28小時20分，扣除機場通關及往返飯店之交通時間，空服員在舊金山當地休息時間還有25小時40分，與其他部分飛舊金山航班的外站休息時間相同。

長榮航空表示，縱使符合AOR疲勞法規至少休息20小時之規範，長榮航空仍然安排空服員服勤前1日與服勤後3日休假，並設定每位空服員服勤此航班間隔(最多半年輪值一次，以長榮航空超過4,600名空服員計算，甚至一年或數年才會飛到一次)，以及考量該班型皆為正餐時段，增派一名人力等等措施。