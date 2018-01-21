長榮航空面對抗議無奈回應：沒過勞、已優於相關法令
桃園市空服員職業工會(簡稱桃空職工)21日以靜坐方式，再度對長榮航空部分航班的辛勞度、增補機上人力等議題提出異議，所有空服員排班不但符合相關法令規範，也都優於法令，對於今日桃空職工在非長榮航空辦公場所進行抗爭，並影響民眾行的權利深感遺憾。
長榮航空今天指出，必須兼顧全球同業競爭力、旅客對於服務的期待、空服員的勞動條件，已主動檢視航班特性、工作強度及綜整組員意見，安排相關配套措施並適用於所有航班，桃空職空提出的航班也包括在內，例如：周日出發之桃園-舊金山BR08/07、桃園-北京BR716/715等航班早已增派1名空服員；松山-羽田BR192/191已延長銜接下一趟勤務之間隔時間；桃園-成田BR198/197、高雄-成田BR108/107亦已同時增派人力及延長銜接下一趟勤務之間隔時間；另桃空職工訴求BR315/316桃園-布里斯本目前組員服勤天數為4~6天班。
桃空職工主訴求今年1月才開始增班，每周日早上出發的舊金山BR08/07航班，該班型全年只有52班，在舊金山當地停留時間為28小時20分，扣除機場通關及往返飯店之交通時間，空服員在舊金山當地休息時間還有25小時40分，與其他部分飛舊金山航班的外站休息時間相同，縱使符合AOR疲勞法規至少休息20小時之規範，長榮航空仍然安排空服員服勤前1日與服勤後3日休假，並設定每位空服員服勤此航班間隔(最多半年輪值一次，以長榮航空超過4,600名空服員計算，甚至一年或數年才會飛到一次)，以及考量該班型皆為正餐時段，增派一名人力等等措施。
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