長榮航空面對抗議無奈回應：沒過勞、已優於相關法令

2018-01-21 11:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



桃園市空服員職業工會(簡稱桃空職工)21日以靜坐方式，再度對長榮航空部分航班的辛勞度、增補機上人力等議題提出異議，所有空服員排班不但符合相關法令規範，也都優於法令，對於今日桃空職工在非長榮航空辦公場所進行抗爭，並影響民眾行的權利深感遺憾。

長榮航空今天指出，必須兼顧全球同業競爭力、旅客對於服務的期待、空服員的勞動條件，已主動檢視航班特性、工作強度及綜整組員意見，安排相關配套措施並適用於所有航班，桃空職空提出的航班也包括在內，例如：周日出發之桃園-舊金山BR08/07、桃園-北京BR716/715等航班早已增派1名空服員；松山-羽田BR192/191已延長銜接下一趟勤務之間隔時間；桃園-成田BR198/197、高雄-成田BR108/107亦已同時增派人力及延長銜接下一趟勤務之間隔時間；另桃空職工訴求BR315/316桃園-布里斯本目前組員服勤天數為4~6天班。