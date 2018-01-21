長榮空服首次發動靜坐抗議57小時 時數背後很心酸

桃園市空服員職業工會上午在長榮海運門口開始接力靜坐57小時，要求立即改善六大過勞航班，增加外站休息時間，並一同配戴上橘色絲帶，表達反對過勞的心聲。記者余承翰/攝影 分享 facebook

桃園市空服員職業工會今早9點半發起首次靜坐抗議，約20名空服員在長榮海運前展開57小時靜坐，要求長榮航空改善六大過勞航班進行改善。

桃園市空服員職業工會副秘書長鄭雅菱指出，會選擇靜坐57小時，是因為這是空服員飛行一趟台北舊金山航班的工作時間。他們希望藉此行動凸顯空服員輪班飛行的辛苦，也呼籲長榮航空立即回應工會訴求，釋出增加外站休時的改善方案。

工會提出的6大過勞航班包括台北舊金山三天班BR08，要求改為五天班；台北布里斯本三天班BR315改為五天班，簡化服務流程；台北東京BR192/191當天來回，改為過夜班；台北東京當天來回BR198/197，以及台北北京當天來回BR716，改為過夜班；高雄東京當天來回BR108改為過夜班。

鄭雅菱表示，工會在要求改善過勞班表期間，長榮一方面承諾針對台北東京(BR198)、高雄東京(BR108)增加一名機上人力，但又片面更改機上人力配置規定，將載客率5成至8成之間的航班減少1名人力，造成機上人力更緊繃。

至於長榮引用美國科學研究，指長榮空服員並未過勞，鄭雅菱說，此科學研究並未評估入時差等對空服員身體的影響，並不可信。

長榮航空回應表示，對桃空職工提出的訴求，展現最大誠意協商，面對今天依舊上街頭抗爭，影響民眾行的權利深感遺憾。所有空服員排班，不但符合相關法令規範，也都優於法令，也一直提升更好的勞動條件，期望能坐下來好好協商。

長榮航空表示，桃空職工提出的過勞班次，有些航段距離真的很遠，所有的人員配置符合國際規範。如果更仔細針對航班說明，以桃園飛舊金山BR08/07，一年才飛52班，如果以4600名空服員輪班推算，有些人一年輪不到一次。

長榮航空說，桃園飛舊金山BR08/07、桃園飛北京BR716/715等航班早已增派1名空服員；松山飛羽田BR192/191已延長銜接下一趟勤務的間隔時間。桃園飛成田BR198/197、高雄飛成田BR108/107也同時增派人力及延長銜接下一趟勤務的間隔時間。另桃空職工訴求BR315/316桃園飛布里斯本，目前組員服勤天數為4天到6天班。

桃園市空服員職業工會上午在長榮海運門口開始接力靜坐57小時，要求立即改善六大過勞航班，增加外站休息時間，並一同配戴上橘色絲帶，表達反對過勞的心聲。記者余承翰/攝影 分享 facebook

桃園市空服員職業工會上午在長榮海運門口開始接力靜坐57小時，要求立即改善六大過勞航班，增加外站休息時間，並一同配戴上橘色絲帶，表達反對過勞的心聲。記者余承翰/攝影 分享 facebook

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桃園市空服員職業工會上午在長榮海運門口開始接力靜坐57小時，要求立即改善六大過勞航班，增加外站休息時間，並一同配戴上橘色絲帶，表達反對過勞的心聲。記者余承翰/攝影 分享 facebook

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桃園市空服員職業工會上午在長榮海運門口開始接力靜坐57小時，要求立即改善六大過勞航班，增加外站休息時間，並一同配戴上橘色絲帶，表達反對過勞的心聲。記者余承翰/攝影 分享 facebook