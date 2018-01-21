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政院挺新創 強打「國際鏈結」

2018-01-21 00:37經濟日報 記者潘姿羽／台北報導

政府多元挺新創，「國際鏈結」將是今年重點突破項目，預計引入至少一家國際加速器來台設點，也將帶領新創團隊赴美尋求合作機會，2018年力拚獲得投資金額累計達8,000萬美元。

行政院長賴清德在日前加速投資台灣專案會議，直指扶植新創，將成為推動台灣產業轉型的機會，其中一項重要策略便是「國際鏈結」，相關部會與機關正全力推動，並由行政院召開會議，滾動檢討計畫執行成效。

目前訂下的目標，包含預計引入至少一家國際加速器來台設點、每年培育100隊國家級新創團隊且半數來自海外；亞洲．矽谷底下的建置矽谷創新創業平台計畫，更訂下2018年新創團隊獲投資金額累計達8,000萬美元的目標，且亞矽執行中心也與貿協合作，今年將帶領新創團隊赴新加坡、泰國、馬來西亞等四國參與國際展。

國發會副主委邱俊榮表示，現在是知識經濟時代，新創事業想要成功成為獨角獸，或被大企業併購，勢必要打開知名度，台灣市場規模有限，與國際資金、市場、人才接軌，才有更多機會，也因此，國際鏈結是必須走的道路。

邱俊榮也指出，各國長處、文化背景與優勢不同，會培養出不同專長人才，要完成優異的創新發明，需要國際互補的經驗模式；因此政府在新創政策方向，強化國際鏈結是一大重點。

亞矽執行中心行政長黃瓊雅表示，亞矽與貿協合作，今年將展開四波國際參展行動，3月將帶領四個新創團隊以「智慧車站」為主題，赴新加坡參加物聯網國際展，希望能讓國際看到台灣新創事業的能量。

經濟日報提供
經濟日報提供
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申請國發基金 有條件放寬

為鼓勵新創事業與國際鏈結，國發基金管理會去年底修正通過創業投資事業審查及管理要點，即日起，創投基金申請國發基金投資時，時若符合募集國外資金、投資我國新創企業或幫國內新創企業鏈結國際等三大要件其一，便不再受投資金額與比率限制。

國發基金副執行秘書蘇來守說明，過去創投基金申請投資，會受到申請國發基金投資比率不得超過30%、或投資金額不超過10億元的限制；國內創投基金規模多在10億元以下，多會受到投資比率不得超過30%的限制，最多申請到3億元注資。

由於政府政策方向確定扶植新創、接軌國際，蘇來守表示，要點修正後，如果創投基金申請時符合三大要件，要募集國外資金、投資我國新創企業或是幫國內新創企業鏈結國際，三者具備其一，便不受投資金額與比率限制，直接由國發基金管理會審查。

新加坡矽谷馬來西亞國發基金創投基金
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