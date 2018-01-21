外銷訂單 有望連17紅

2018-01-21 00:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張為竣 ／台北報導



經濟部明（22）日將公布去年12月外銷訂單與去年全年外銷訂單，預估「連17紅」；全年接單金額上看4,928億美元，預估創下歷史新高。

根據經濟部上月公布外銷訂單，去年11月接單金額為486.9億美元，年增11.6%，連續16個月正成長，且外銷訂單、資訊通信產品、電子產品都來到新高，創下三個「歷年新高」紀錄。

去年1月至11月接單金額為4,443.3億美元，年增10.2%，為2011年以來最高。經濟部統計處預估，去年12月外銷訂單約485至495億美元，年增約在17.6%至20%。

經濟部統計處表示，去年國際品牌行動裝置上市時間、開賣時間有些延後，根據過去資料，上市後三、四個月都是接單旺季，遞延因素可望延續，預計去年12月訂單表現也會不錯。

接單地區方面，去年11月來自中國大陸及香港訂單金額115.6億美元，年增12.8%，連續17個月正成長。累計去年1至11月高達1,116.4億美元，創歷年同期新高。

去年11月歐洲訂單金額為117.5億美元，年增20.2%，以資訊通信產品增加14.4億美元、年增29%較多，其次為電子產品增加3.6億美元、15.6%；累計1月至11月金額高達889.8億美元，創歷年同期新高。

東協去年11月訂單44億美元，雖然年減2.6%、連續三個月衰退，僅8月零成長，共連續九個月未見正成長。經濟部表示，業者部分訂單改由海外子公司承接，若扣除此因素，年增為3.8%；美國訂單137.3億美元則創歷年同月新高。