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韓對我PET薄膜祭出反傾銷

2018-01-21 00:03聯合報 記者高詩琴／台北報導

韓國產業通商資源部貿易委員會（ＫＴＣ）於十八日最終判定，我國產製的「ＰＥＴ薄膜」...
韓國產業通商資源部貿易委員會（ＫＴＣ）於十八日最終判定，我國產製的「ＰＥＴ薄膜」造成實質損害，建議對我國課徵百分之八點六八的反傾銷稅。 路透
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經濟部國際貿易局昨天表示，韓國產業通商資源部貿易委員會（ＫＴＣ）於十八日最終判定，我國產製的「ＰＥＴ薄膜」造成實質損害，建議對我國課徵百分之八點六八的反傾銷稅。貿易局表示，我國是第四大進口國，由於前兩大進口國日本、中國大陸都未被調查，預計我國業者將面臨更大的競爭壓力。

貿易局表示，韓國產業通商資源部貿易委員會（ＫＴＣ）於十八日舉行會議，最終判定我國、泰國及阿拉伯聯合大公國（ＵＡＥ）產製的「聚對苯二甲酸乙二酯薄膜」（ＰＥＴ Ｆｉｌｍ）造成實質損害。此外，韓國也宣布對泰國課徵百分之三點六七至三點七一，對ＵＡＥ課徵百分之七點九八至六十點九十五的反傾銷稅

貿易局表示，ＰＥＴ薄膜主要運用於包裝材料、太陽光電背板、黏貼膠帶、光學用ＬＣＤ、ＰＤＰ製造素材、圖畫等日常生活用品等，應用非常廣泛。從二○一五年至二○一七年，韓國從我國進口ＰＥＴ薄膜的金額分別為一千六百九十五萬、一千八百四十四萬及二千一百七十一萬美元，占韓國市場比重約為百分之四點二二、四點三八及四點六二。

韓國ＰＥＴ薄膜前三大進口國分別為日本、中國大陸及泰國，我國是第四大進口國。貿易局表示，由於日本及中國大陸未列入這次調查對象，我國業者極可能因進口稅率提高，在韓國市場面臨更大的競爭壓力。

印度商工部反傾銷局也於十七日公告，將對自中國大陸、我國、香港及韓國進口的隔熱／防塵薄膜展開反傾銷調查。根據印方公告，調查期間從二○一六年四月至二○一七年六月共十五個月，產業損害檢視期間則是二○一三年四月至去年六月。如果調查確認進口產品衝擊印度產業並產生負面效應，將實施反傾銷稅。

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