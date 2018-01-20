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韓國對台PET薄膜終判反傾銷稅 對日、陸恐失優勢

2018-01-20 14:40聯合報 記者高詩琴╱即時報導

經濟部國際貿易局表示，韓國產業通商資源部貿易委員會（KTC）於18日終判，對我國、泰國及阿拉伯聯合大公國（UAE）產製的「PET薄膜」造成實質損害，對我國課徵8.68%反傾銷稅。貿易局表示，我國是第四大進口國，由於前兩大進口國日本與中國大陸都未被調查，我國業者將面臨更大競爭壓力。

貿易局表示，韓國產業通商資源部貿易委員會（KTC）於18日舉行會議，最終判定對我國、泰國及阿拉伯聯合大公國（UAE）產製的「聚對苯二甲酸乙二酯薄膜」（PET Film）造成實質損害。建議對我國課徵8.68%；對泰國課徵3.67%~3.71%；對UAE課徵7.98%~60.95%反傾銷稅。

貿易局表示，PET薄膜主要運用於包裝材料、太陽光電背板、黏貼膠帶、光學用LCD、PDP製造素材、圖畫等日常生活用品等。韓國從2015年至2017年，從我國進口PET薄膜金額分別為1695萬美元、1844萬美元、2171萬美元，佔韓國市場比重約為4.22%、4.38%、4.62% 。

貿易局表示，韓國PET薄膜前三大進口國分別為日本、中國大陸及泰國，我國是第四大進口國。由於日本及中國大陸未列入這次調查對象，但我國極可能因進口稅率提高，將使我國業者在韓國市場面臨更大的競爭壓力。

印度商工部反傾銷局也於17日公告，將對自中國大陸、我國、香港及韓國進口的隔熱/防塵薄膜(Sun/Dust control film)展開反傾銷調查。

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