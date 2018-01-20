台PET薄膜 韓建議課徵8.68%反傾銷稅

2018-01-20 12:39 中央社 台北20日電



韓國產業通商資源部貿易委員會最新公布，最終判定自台灣進口的PET薄膜造成實質損害，建議對台廠課徵8.68%的反傾銷稅，台廠可能因為進口稅率的提高，在韓國市場面臨更大的競爭壓力。

韓國產業通商資源部貿易委員會（KTC）18日召開會議，最終判定對台灣、泰國及阿拉伯聯合大公國（UAE）產製的聚對苯二甲酸乙二酯薄膜（PET Film）造成實質損害，建議對台廠課徵8.68%；對泰國課徵3.67%至3.71%；對UAE課徵7.98%至60.95%反傾銷稅。

經濟部表示，本次受調查產品的韓國海關進口貨品號列為3920.62.0000及3920.69.0000，主要運用於包裝材料、太陽光電背板、黏貼膠帶、光學用LCD、PDP製造素材、圖畫等日常生活用品等。

經濟部指出，台灣為韓國PET薄膜第四大進口國，韓國2015年至2017年自台灣進口PET薄膜金額，分別為1695萬美元、1844萬美元、2171萬美元；占韓國市場比重為4.22%、4.38%、4.62%。

經濟部表示，韓國企劃財政部已於2017年11月1日起對台灣、泰國及阿拉伯聯合大公國產製PET Film課徵臨時反傾銷稅，其中，對台灣產品適用的稅率為5.23%。

經濟部指出，KTC近期將函送企劃財政部判定結果及建議，至於是否正式課徵反傾銷稅，將待韓國企劃財政部做出最終決定。

經濟部貿易局副局長徐大衛表示，根據過去經驗，當KTC做出建議後，距離韓國企劃財政部做出最終決定的時間不會久，希望可在台灣農曆年前知道最終結果，至少可讓台廠安穩過個年。

同時，經濟部也表示，韓國受調查產品前三大進口國分別為日本、中國大陸及泰國，2017年各國市占比率分別為68.31%、9.19%及8.83%。鑒於日本及中國大陸未列入本次調查對象，但台廠極可能因此進口稅率提高，將使台廠在韓國市場面臨更大的競爭壓力。

經濟部表示，自韓國對進口PET薄膜展開調查日起，貿易局即透過台灣區人造纖維製造同業公會及台灣區塑膠原料工業同業公會提供廠商相關資訊。貿易局將持續關注韓國企劃財政部做出最終決定。