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上海南僑擬在大陸掛牌 台灣食品業首例

2018-01-20 10:13中央社 台北20日電

繼鴻海後，南僑投控因應在中國大陸長期發展，旗下子公司上海南僑食品也已規劃在大陸掛牌上市，預計最快2019年掛牌，屆時將成為台灣食品業者在大陸掛牌首例。

南僑19日董事會正式通過旗下子公司上海南僑食品集團擬赴大陸上海A股申請掛牌上市，南僑表示，由於食品業主要為就地生產深耕當地市場，集團在大陸快速發展，當地掛牌對於資金及人才需求都有直接效益，已接受當地券商輔導，目前尚無具體送件時間表，但希望能在2019年完成掛牌。

台灣證交所日前公布海外台資子公司赴海外上市須經母公司股東會同意，且其子公司釋股超過10%以上價格合理性，應經獨立專家、審計委員會及董事會通過，以維護母公司股東的權益。因此比照鴻海、臻鼎分割子公司在中國大陸掛牌，南僑將於3月9日召開股東臨時會通過此一議案。

南僑食品集團(上海)，主要生產冷凍麵糰、油脂等生產事業，目前股本為人民幣3.6億元，南僑控有96.15%的股權。年營收近新台幣100億元，獲利約12億元，在上海、天津、廣州都有生產基地。其中，上海金山廠斥資21億元建置的油脂、急凍熟麵生產線，已於去年投產，第2期將擴增冷凍麵糰、鮮奶油生產線，同時也規劃建置觀光工廠、啤酒廠等，持續擴大華東市場。

上海南僑去年底辦理增資7554萬人民幣（約3.46億元台幣），進行上市前置作業，並鼓勵高階主管留才。

南僑上海
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