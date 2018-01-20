邱俊榮：物價難漲 油價看跌

2018-01-20 01:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ／台北報導



國發會副主委邱俊榮。 報系資料照 分享 facebook

國發會副主委邱俊榮認為，2018年全球復甦動能可望延續，儘管變數仍多，但就經濟角度分析，可以預期，全世界的物價不會高起來、油價甚至可能還有降低空間。

台北經營管理研究院昨（19）日舉辦「2018世界經濟走向與對策論壇」，邀請邱俊榮出席演講。

就國際預測機構的預測結果，多半認同全球景氣處於穩步復甦的態勢，邱俊榮也認同，相較於去年大家擔心「黑天鵝」竄出，各界對今年景氣的看法平穩許多。

不過邱俊榮也提出對於物價、油價以及貿易三大議題的趨勢看法，他認為，物價不太容易有明顯上漲、油價可能還有降低空間，而貿易可能出現質變，國際分工有開始退潮的跡象。

邱俊榮指出，全球長期處於貨幣寬鬆的環境，甚至部分國家都走入負利率，物價上漲率還是起不來；加上各國的生產能量愈來愈大，「現在要搞到2%通膨是很難事情，全世界會有一段時間，經歷物價不太會上漲的趨勢」。

邱俊榮說明，以前只有中國是世界工廠，如今不只中國大陸供應鏈自主化與結構轉型、美國也在推製造業回流，各國生產能量愈來愈大，到處都是世界工廠；在此同時，新興經濟體的生產成本逐漸上揚，使得境外生產逐漸失去吸引力。

近年全球貿易保護主義的聲浪漸起，美國總統川普更喊出製造業回流的政策，邱俊榮認為，這將扭轉過往全球生產鏈精細分工的情況，而這對貿易型態將造成怎樣的改變，則待觀察。