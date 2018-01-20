親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

邱垂正：取消春節加班機只是喊話 要求協商的權宜之計

疑搶快超車BMW自撞橋墩 車子變形起火21歲駕駛成焦屍

速力低價得標綠電 能源局開放轉售

2018-01-20 04:13中央社 台北19日電

速力集團以低於平均電價標得嘉義縣鹽地，用以開發太陽光電經濟部能源局今天表示，只要符合投審會規定，尊重市場機制；投審會則表示，速力資金來自美國跟新加坡，目前沒有陸資入股問題。

經濟部能源去年釋出嘉義縣鹽地，供業者開發太陽光電，速力能源集團以超低價格得標。近日傳出2月產生的第一筆綠電自由化交易，可能就是由國際大廠Google向速力購買。速力的發電以及母公司遭中資入股等議題引發討論。

經濟部能源局副局長李君禮表示，電業法修正後，廠商可以自己把電賣給買家，「價格政府不管」，如果跟Google談出好價錢，「很歡迎」；有人自願把綠電買走，台電就不用收購，這筆錢不會成為電價成本的一部分。

經濟部能源局官員指出，速力如果符合經濟部投審會規定，以及當時能源局要求的競標承諾，包括太陽光電系統必須依照當初評選規則等，只要符合規定，「要做什麼都可以」。

不過當初速力以低於躉購價格，甚至低於平均電價每度2.6159元得標，是否可以用低價得標後轉售？能源局官員表示，當初的每度2.58元是最差的價格，如果業者能夠找到更好的價格，政府甚至不需要用2.58元收購；但是同樣買家也知道速力的價格底限，未來發展尊重市場機制。

根據兩岸人民關係條例設定的陸資投資許可辦法規定，陸資持股占比達30%以上或是有實質控制權，不得投資台灣發電業。經濟部投審會執行秘書張銘斌告訴中央社，大面積的地面型太陽光電已符合發電業標準。

由於速力日前傳出陸股收購母公司Equis集團，張銘斌表示，母公司是旗下兩支基金被收購，並非整個公司遭到併購，所以不受兩岸人民關係條例中對於陸資股權的限制。

張銘斌指出，台灣速力資金來源主要還是美國跟新加坡，總計來台資金約在新台幣一億元內，目前確定速力得標資格不受影響，後續仍會持續追蹤列管，3月將再調查。

太陽光電經濟部陸資
新年新希望 限量日誌登入送 讓你真正有希望

相關新聞

在台攻綠電 傳Google採購

2018-01-20 01:59

邱俊榮：物價難漲 油價看跌

2018-01-20 01:59

離岸風電 業者：政府面臨2選1難題

2018-01-20 00:50

標下經部光電案／速力傳有陸資 投審會將調查

2018-01-20 00:35

Google買綠電起波折 投審會：三月釐清速力股權

2018-01-19 22:16

外資：台灣離岸風電競標推太早 政府面臨二選一難題

2018-01-19 19:55

比特幣未來會崩解？ 杜奕瑾提鄉民用的「P幣」才最穩定

2018-01-19 17:43

延長工時3個月算法 勞動部：「每3個月」計算

2018-01-19 17:20

叫車市場掀巨浪！ 滴滴今來台 Uber大股東成軟銀

2018-01-19 12:57

買黃金珠寶不到50萬 免驗身分證

2018-01-19 11:31

台中精機掌門人、知名創客導師：失敗，孕育成功的芽

2018-01-19 09:56

在台灣愈有錢的人 愈不靠薪水過活

2018-01-18 15:31

政院培育千名醫材AI人才

2018-01-18 00:48

台股榮景是台灣經濟基本面的忠實印證

2018-01-12 15:18
看更多

熱門文章

工會要年終18萬 華航批：有如討債公司獅子大開口

2018-01-19 20:31

台幣飆升美元定存賠慘 專家教你二招保值

2018-01-19 21:32

昨天說退佣 彰銀今天改口「收錢都不對」

2018-01-19 12:14

新店央北爆搶地潮 7人搶一地 、1元決勝負

2018-01-19 13:41

比特幣未來會崩解？ 杜奕瑾提鄉民用的「P幣」才最穩定

2018-01-19 17:43

華航營收創新高 近千空服員抗議年終少

2018-01-19 19:52

「蘋果鐵嘴」郭明錤看iPhone X…年中停產

2018-01-20 01:59

新台幣升破29.4創逾四年新高 午盤強升1.59角

2018-01-19 12:10

叫車市場掀巨浪！ 滴滴今來台 Uber大股東成軟銀

2018-01-19 12:57

有違既定慣例 標準普爾批台灣法規與全球背道而馳

2018-01-19 11:36

台積電鴻海神龍擺尾 台股再創近28年高點

2018-01-19 14:41

美髮教父鄧泰華的初心 全新「剪單」髮廊超平價

2018-01-19 13:55

買黃金珠寶不到50萬 免驗身分證

2018-01-19 11:31

查員工疑收回扣始末 彰銀成立專案小組調查

2018-01-19 14:18

外資：台灣離岸風電競標推太早 政府面臨二選一難題

2018-01-19 19:55

日月光張虔生發紅包 高雄中壢廠調薪3%到5%

2018-01-19 20:00

美元定存戶 二招避匯損

2018-01-20 01:21

宏碁擬擴大布局電競周邊設備 羅技、雷蛇是「新對手」

2018-01-19 17:52

台幣勁升至29.418 創2013年11月來盤中最高

2018-01-19 11:04

華航批工會 「用討債公司手法抹黑」

2018-01-19 20:17

新台幣再創逾4年高 恐將挑戰彭淮南防線

2018-01-19 20:17

所得稅改今年適用 減稅效益明年有感

2018-01-19 14:39

兆豐又被罰 美金融人士籲正視規章

2018-01-19 13:46

和大攻電動車 獲歐美新單

2018-01-20 01:59

台積電附設幼兒園開園 中科首家企業設立

2018-01-19 17:55

張忠謀主持 台積5奈米廠將動土

2018-01-20 01:59

新台幣午盤升值1.59角

2018-01-19 12:45

Google買綠電起波折 投審會：三月釐清速力股權

2018-01-19 22:16

標普全球評級：台灣法規要求與國際慣例背道而馳

2018-01-19 12:19

延長工時3個月算法 勞動部：「每3個月」計算

2018-01-19 17:20

聯電加碼投資廈門聯芯 匯出4億美元

2018-01-19 18:47

日月光尾牙 送三個紅包

2018-01-20 01:59

高階手機鏈 寒冬還沒過

2018-01-20 01:59

離岸風電 業者：政府面臨2選1難題

2018-01-20 00:50

高通挨罰234億 至今未繳

2018-01-20 01:59

邱俊榮：物價難漲 油價看跌

2018-01-20 01:59

滴滴登台 2,000司機就位

2018-01-20 01:59

新型醫療險 瞄準自費醫材

2018-01-19 14:25

人民幣飆 做多氣氛轉濃

2018-01-20 01:19

人民幣大漲 分析師：上半年可能衝破6.2

2018-01-20 01:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top