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Google買綠電起波折 投審會：三月釐清速力股權

2018-01-19 22:16聯合報 記者高詩琴╱即時報導

本報上週獨家報導，Google可望拔得頭籌，成為國內首起綠能自由化交易的買主。不過，賣方艾貴能源（Equis Energy）集團卻被傳「染紅」，遭陸資收購。對此，經濟部投審會今天表示，據艾貴能源集團提供資料，中資所購買的兩隻基金，投資標的都不在台灣，對台灣速力（SOLEQ）沒有影響力。不過投審會將持續調查，預計三月會有新進度。

台灣速力今天則低調表示，目前不回應此事，以投審會說法為主。

經濟部投審會執秘張銘斌指出，最近請台灣速力及艾貴能源說明，初步了解，中國投資公司所購買的兩項基金，投資標的都不在國內，而是別的國家，因此對台灣速力及鹽灘地光電案也沒有影響力。

不過，張銘斌也指出，中國投資公司的這筆收購，預計第一季會正式完成。因此，投審會三月將再調查，中國投資公司所參與的計畫，是否真的跟台灣的電業沒有影響與控制力。

張銘斌說，目前經濟部並未開放陸資投資國內電廠，因此也會調查陸資股權是否超過三成。目前可以暫時判斷台灣速力沒有陸資成分，但是還需要等到三月調查結束後才能確定，投審會也會持續追蹤速力的股東結構。

據報導，艾貴能源集團宣布，將被美國私募基金業者GIP（全球基礎建設夥伴）、中國主權財富基金中投海外子公司（CIC Capital）、加拿大退休基金PSP（公共部門退休金投資委員會）組成的財團，以含債務共50億美元完全收購。美國GIP將持有50％股權，加拿大PSP和中國中投各持有10%至20％股權。

投審會陸資經濟部
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