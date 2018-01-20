離岸風電 業者：政府面臨2選1難題

2018-01-20 00:50 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ／台北報導



麥格理資本台灣負責人蔡毅霆昨天指出，台灣本土產業能量還有待培養，現在推動離岸風電遴選競標制「有點早」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

我國離岸風電遴選辦法十五日出爐，要求採分階段進行本土化。不過，麥格理資本台灣負責人蔡毅霆昨天指出，台灣本土產業能量還有待培養，現在就推動競標制「有點早」。政府可能會面臨「是要價格往下降？還是要本土化？」的二選一難題。

經部能源局昨天對此回應，政府是採用「先遴選、後競標」方式來選出廠商，經過遴選制的三ＧＷ容量建置，相信可以培養本土廠商一定的能量。競標制有助把價格壓低，也能夠帶動業者改善空間。至於競標制被批評太早，能源局表示，「一定要往前走，越拖越不好」。

蔡毅霆昨與媒體餐敘時指出，目前Formosa 1風場已快要進入融資結案，供應商也已確定，但還無法揭露。至於Formosa 3，還在開發階段，但確定會採「專案融資」方式。

經濟部要求離岸風電開發商要本土化承諾，對此，蔡毅霆認為，本土化供應鏈是好事，不僅成本便宜，維修、運輸也比較方便。不過，目前台灣產業還沒有能力提出價錢很清楚的合約，因此在近一、兩年內，要求本土商提出合約會比較難實現。

蔡毅霆指出，政府採用競標制，也是希望得標價格能夠往下壓。競標制開發商必須精算風場開發成本，才能決定價格。可是因為目前本土產業比較難提出價錢清楚的合約，會有困難。因此，政府會面臨「是要價格往下降？還是要本土化？」的選擇。

不過，蔡毅霆也說，雖然本土化時程有點趕，但如果透過明確的政策鼓勵國外廠商與本土廠商合作，還是可以加速推動本土化。

麥格理資本目前已與上緯合作開發海洋示範風場，已有兩支共計八ＭＷ風機開始運轉。

麥格理資本預計與上緯合作開發彰化外海風場Formosa 3風場，共一點九ＧＷ，去年十一月通過環評。