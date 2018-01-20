標下經部光電案／速力傳有陸資 投審會將調查

新加坡廠商速力能源（SOLEQ）母公司艾貴（Equis）集團三月將被收購，且極有可能出現陸資。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

新加坡廠商速力能源（SOLEQ）去年標下經濟部第一個地面型太陽光電案，但速力母公司艾貴（Equis）集團三月將被收購，且極有可能出現陸資。經濟部投審會昨天表示，業者已承諾會切割陸資，三月將再次調查；能源局也重申，電業不得有陸資，否則不會發予執照。

該標案為台鹽釋出廢棄鹽業用地，由能源局舉辦競標，共十七家廠商參與競標，速力以每度電二點六元獲第一順位，天泰能源每度三點五元排序第二，速力共有八十公頃可用於太陽光電，天泰則有廿二公頃。

但據傳，收購速力母公司艾貴集團的買主，是由美國私募基金GIP、中國大陸主權財富基金中投海外子公司、加拿大退休基金PSP組成。

投審會表示，雖然交易案尚未落實，先前已進行調查，速力承諾會切割陸資，不會將陸資投資到台灣，而此交易案預計在三月，屆時會再次啟動調查。

能源局表示，原則上電業絕不能有陸資，此交易案成就後，將由投審會認定速力是否有陸資，如果有陸資，業者必須做出選擇撤出陸資，否則得標資格就會被廢止。

倘若速力最後被認定為陸資而撤出，該太陽光電場域是否重新開標？

能源局說，不針對個案假設。速力對此僅簡短回應：「目前針對這些問題暫時不發表任何意見。」

對於外傳Google將向速力購電，能源局表示，速力以每度二點六元得標，是由台電躉購的費率，但若要售電給其他用戶，費率由雙方議定，能源局不會介入。能源局指出，電業法允許再生能源業者以直供、代輸售電，即使競標後不採躉購制度，買方也會參考其得標價格，不致於有業者以過低價格搶標的疑慮。

Google是全球最大採購再生能源的科技產業，但目前在亞洲尚未購買任何再生能源。台灣Google表示，對市場傳言「在台灣買綠電」不評論。