外資：台灣離岸風電競標推太早 政府面臨二選一難題

2018-01-19 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



麥格理資本台灣負責人蔡毅霆（左）今天分享對台灣離岸風電政策的看法。記者高詩琴／攝影 分享 facebook

離岸風電遴選辦法本週一出爐，本土化要求將採分階段進行。不過，麥格理資本台灣負責人蔡毅霆今天指出，台灣本土產業能量還有待培養，現在就推動競標制「有點早」。政府可能會面臨「是要價格往下降？還是要本土化？」的二選一難題。

對此，經部能源局今天傍晚回應，政府是採用「先遴選、後競標」方式來選出廠商，經過遴選制的3GW容量建置，相信可以培養本土廠商一定的能量。競標制有助於把價格壓低，也能夠帶動業者改善空間。至於競標制被批評太早，能源局表示，「一定要往前走，越拖越不好」。

蔡毅霆今天與媒體餐敘時指出，目前Formasa 1風場已快要進入融資結案，供應商也已確定，但還無法揭露。至於Formasa 3風場還在開發早期，確定會採「專案融資」方式。

經濟部要求離岸風電開發商要本土化承諾，對此，蔡毅霆認為，本土化供應鏈是好事，不僅成本便宜，維修、運輸也比較方便。不過，目前台灣產業還沒有能力提出價錢很清楚的合約，因此在近一、兩年內，會比較難要求本土商提出合約。

蔡毅霆指出，政府採用競標制，也是希望得標價格能夠往下壓。開發商必須精算風場開發成本，才能決定價格。可是因為目前本土產業比較難提出價錢清楚的合約，因此會有困難。因此，政府會面臨「是要價格往下降？還是要本土化？」的選擇。

不過，蔡毅霆也說，雖然本土化時程有點趕，但如果透過明確的政策鼓勵國外廠商與本土廠商合作，還是可以加速推動本土化。

麥格理資本目前已與上緯合作開發海洋示範風場，已有兩支共計八MW風機開始運轉。麥格理資本預計與上緯合作開發彰化外海風場Formosa 3風場，共1.9ＧＷ，去年11月通過環評。