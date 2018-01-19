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台電示範風場順利開標 比日攜手搶攻

2018-01-19 19:58中央社 台北19日電

台電第一期離岸風電示範風場，歷經4次流標、延後9天截標，今天開標，僅一家廠商投標，由比利時商楊德諾及日商日立公司聯合承攬，預算金額為新台幣249.9億元，單支風機規格為5.2MW。

政府預計離岸風電將分3階段「先示範、次潛力、後開發」，示範風場預計至2020年新增開發520MW，包括海洋128MW、福海120MW、台電110MW，總共建置358MW，加上潛力場址部分於2020年運轉。

台電位於彰化大城外海的110MW示範風場，歷經4次流標，今天下午1點半開標，歷經4個小時資格審查結果出爐，由比利時商楊德諾及日商日立公司聯合承攬，預算金額為新台幣249.9億元，規劃單支風機裝置容量為5.2MW。

台電主管受訪時表示，今天審查時間較長，主要是確認投標廠商的基本資格，或者是有離岸風場經驗及實績。楊德諾是歐洲海事工程專家，在各種載運、打樁、吊裝等船隊都沒有問題；日立集團則在日本的陸域跟海上都有風機實績。

台電表示，接下來會做規格審查，跟廠商確認規格細項，並要求廠商做出說明澄清，希望2月6日能召開評審委員會，2月14日能正式決標。

這次開標從1月10日延至19日，台電主管表示，因為收到2家廠商明確表示，備標需要更長時間，希望吸引更多廠商能夠前往投標，不過最後開標還是只有一家。

台電的第一期離岸風電示範風場計畫總裝置容量約110MW，位於彰化大城外海，一年將可發出超過3.6億度電，如以7成小型用戶每月用電330度計算，可提供超過9萬戶一年用電量；力拚2020年底前順利發電接受調度。

台電二期離岸風電計畫裝置容量約為720MW，位於彰化縣線西鄉、鹿港鎮及福興、芳苑鄉外海，距離白海豚重要棲息區最近為4.2公里，17日環保署依專案小組建議順利通過環評。

根據經濟部能源局公布風力發電4年計畫，2020年前離岸風電應達成520MW目標，由海洋128MW、福海120MW、台電110MW，總共建置358MW，加上部分潛力風場提前於2020年遴選0.5GW。

不過福海本月初環評並未通過，經濟部能源局本週已召開會議決定是否展延，將影響232MW的裝置容量能否釋出至潛力場址遴選容量，預計下週公布會議結果。

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