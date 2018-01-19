改善投資障礙 徐國勇說明政院政策

2018-01-19 19:58 中央社 高雄19日電



行政院高屏場次排除企業投資五缺障礙說明會今天登場，與會業者對缺才、缺水等問題提出多項建言，行政院發言人徐國勇也說明政府改善投資障礙政策，以及展現的誠意及決心。聯合報記者邱德祥／攝影 分享 facebook

行政院高屏場次排除企業投資五缺障礙說明會今天登場，與會業者對缺才、缺水等問題提出多項建言，行政院發言人徐國勇也說明政府改善投資障礙政策，以及展現的誠意及決心。

排除企業投資五缺障礙說明會第3站下午在楠梓加工出口區管理處大禮堂舉辦，與會聚焦在產業缺人、缺水兩個議題，加銘鋼鐵工業公司董事長謝永福提出技職教育、勞動安全、北水南送、工業區土地售價過高及高雄基礎建設相較北部不足等問題。山釜科技董事長莊馨甯則提出如何留住東南亞國家來台留學優秀學生人才及僑外生加入勞工保險、就業保險與後續訓練協助問題。

行政院政務委員兼發言人徐國勇表示，行政院長賴清德宣示拚經濟，去年連開5場排除投資障礙記者會，把解決五缺問題的具體策略與執行方案向業界說明，展現政府行動力與務實推動改善企業投資五缺障礙的執行力。

徐國勇表示，高雄與屏東的產值超過全國的1/4，高雄有傳統工業也有高科技產業，屏東有農業與加工業，也有高科技產業，高屏地區有非常優良的競爭優勢。

他進一步指出，政府排除投資障礙將從勞工權益保障、法規鬆綁、環評時效改進及稅制的優化4個策略提升執行效能，其中勞工權益保障方面，行政院今年為軍公教加薪3%帶動企業界為勞工朋友加薪，增加勞工收入，可望帶動國內經濟成長。

徐國永強調，政府積極排除投資五缺障礙的目的，就是整合政府政策配套措施讓產業界加速投資台灣，提升台灣整體經濟動能。企業關心的問題政府也會積極處理改善。

他說，行政院未來將持續到全台各地辦理排除企業投資五缺障礙政策說明會，積極與各地區產業界持續溝通並聽取建言。