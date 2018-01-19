新南向出口靚 金融海嘯復甦以來增逾3成

2018-01-19 19:56 中央社 台北19日電



政府力推新南向政策有成，根據財政部統計，去年對新南向18個國家出口達674億美元，年增13.4%。中央社 分享 facebook

政府力推新南向政策有成，根據財政部統計，去年對新南向18個國家出口達674億美元，年增13.4%；且自2010年金融海嘯復甦期以來，對新南向18國出口累計增幅逾3成，遠高於同期整體出口成長。

財政部今天發布統計通報指出，東協國家擁有廣大的內需市場，同時是全球重要的生產基地，隨著東協經濟力快速崛起，加上國際區域經濟整合趨勢持續發展，政府亦積極推動新南向政策。

財政部統計處官員表示，去年受惠於全球景氣明顯升溫，台灣對新南向18國出口達674億美元，創歷年第3高，年增13.4%，為近6年來最大增幅。而自2010年金融海嘯後的復甦期以來，出口累積增幅高達31.8%，遠高於同期整體出口增幅14.2%，顯見東協經濟快速成長，也成為帶動台灣出口成長的主力。

根據財政部統計，2010年新南向18國占我國總出口比重約18.4%，去年已上升至21.2%，增加了2.8個百分點。

至於去年台灣對新南向國家商品輸出，以對新加坡出口176億美元最高，年增9.1%，其次為越南、馬來西亞，出口均超過百億美元，雙雙創歷年新高；對巴基斯坦及緬甸出口亦刷新紀錄，對菲律賓、泰國出口均為歷來第3高。

在年增率方面，去年台灣對馬來西亞出口，因電子零組件及礦產品出口活絡，年增32.7%，對印度出口受化學品及機械成長帶動，對泰國則是電子零組件及客貨兩用船舶出口增加，對印尼則是機械及礦產品出口上升，分別增加17%、16.6%及 16.3%。對巴基斯坦、緬甸、菲律賓及越南出口，增幅亦均在1成以上。前述國家除緬甸、菲律賓及越南外，去年出口增幅均為近6或7年最佳表現。