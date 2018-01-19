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延長工時3個月算法 勞動部：「每3個月」計算

2018-01-19 17:20經濟日報 記者江睿智╱即時報導

《勞基法》修法通過後，每月延長工時提高至54小時，3個月不得超過138小時。記者...
《勞基法》修法通過後，每月延長工時提高至54小時，3個月不得超過138小時。記者杜建重／攝影
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《勞基法》修法通過後，每月延長工時提高至54小時，3個月不得超過138小時。究竟應以「每3個月」、還是「任3個月」計算？勞動部表示，立法已明定是「每3個」計算，將會在《勞基法施行細則》中明訂。

勞動部官員表示，究竟是那3個月為一期，應由勞資協商即可。很多公司的旺季僅限一年中某些時段，例如耶誕節或新年前趕工，不一定需要全年都用到延長工時之彈性。

究竟應以「每3個月」、還是「任3個月」計算？現各界看法不一。前者是採「1、2、3個月為一期，4、5、6為一期」，以此類推，或是勞資協商後，任連續3個月，例如「5、6、7月為一期」。若是後者，則是「1、2、3個月為一期，2、3、4為一期，3、4、5為一期」，以此類推，必須不斷地被檢視其全部加班時數，此作法顯然把關較嚴格、彈性較小。

台北市勞動局長賴香伶日前召開記者會，針對延長工時「每三個月累計加班時數的認定」，賴香伶認為應採「任3個月」累計認定。而勞動部則主張採「每3個月」。

台北市政府官員解釋，「每」3個月，可能1、2、3月合法，若2、3、4月的某月加班時數多，就有違法疑慮卻又無法可管，因此「任」3個月較能保障勞工權益。

勞動部表示，《勞基法》修法時，立法者已明定是採「每」3個月不得超過138小時。在實務上，多數公司僅有在旺季時才需要延長工時彈性，其他時間都不需要，不必然如外界擔憂全年都要延長工時彈性。

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