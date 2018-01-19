比特幣未來會崩解？ 杜奕瑾提鄉民用的「P幣」才最穩定

2018-01-19 17:43 聯合新聞網 綜合報導



BBS站批踢踢的創站站長杜奕瑾，昨日發文提及與比特幣相比，P幣才是歷史最悠久又最穩定的虛擬貨幣。圖擷自 PPT實業坊 分享 facebook

儘管比特幣（Bitcoin）號稱是全世界最自由、最難被操控的虛擬貨幣，《貨幣經濟學期刊》一篇研究卻指出，比特幣的市場生態「已被大手投資者控制」。對此身為BBS站批踢踢的創站站長杜奕瑾，昨（18）日在臉書發文轉載相關報導，並強調「P幣才是22年來歷史最悠久、最穩定的虛擬貨幣」。

近來比特幣價格歷經大幅震盪，自上月逼近2萬美元的新高價位後，17日晚間更一度跌破1萬美元，慘跌約一半的價值，讓許多人對於比特幣的未來發展性感到擔憂，而PTT創世神杜奕瑾則認為與比特幣相比，其實「台灣P幣」才是歷史最悠久、又最具穩定的虛擬貨幣。

杜奕瑾認為P幣在許多方面都贏過比特幣，包括比特幣礦工需要龐大電力資源，然而獲取P幣僅需透過發文的方式，相比之下更顯環保，再加上平心而論，比特幣在台的流通性其實遠不及P幣。

最後，杜奕瑾表達對比特幣的前景感到堪憂，他認為「比特幣號稱去中心化，但實被少數持有人價格操控，比特幣的未來堪憂，很可能會在大戶壟斷匯價明朗後，演算法不環保以及無法規模化到日常生活中崩解」。

此篇言論引發網友爭相朝聖，並回覆稱「笑死！創世神幽默喔」、「投資P幣，穩賺不賠，投資比特，有去無回」、「現在都拿來求上車了」、「P幣之前1：100賣給別人過」、「比特幣持續有人花錢在買廣告做媒體宣傳，相對P幣還比較主流，而且不炒作，好好上站就好了」。