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離岸風電2GW採競標 外商：有一點早

2018-01-19 16:51中央社 台北19日電

離岸風電公布遴選辦法，將先行開放3.5GW遴選，2GW採用競標。外商麥格理資本今天表示，現在做競標「的確是有一點早」，而且可能會跟國產化政策產生衝突。

麥格理資本（Macquaire Capital）與上緯、沃旭能源合作的示範風場，2017年4月2支風機共8MW已經正式商轉，第二階段30支共120MW，2020年前有望順利完成運轉。而麥格理資本和上緯申請4個潛力場址，共2.99GW，已經通過環評小組會議審查，即將準備進行遴選。

麥格理資本台灣負責人蔡毅霆今天對媒體表示，由於政府2025發展非核家園政策，再生能源發電比例將達20%，目前除了2016年底投資永鑫能源發展太陽能以外，示範風場的海洋128MW及海鼎3個風場，總計將共發展2.99GW的電力產能。

面對離岸風電先行遴選，要求廠商應該要給予國產化承諾，蔡毅霆認為國產化政策make sense，德國、法國也是這樣發展，不過對於台灣廠商而言，近兩年就要提出合約，可能因為尚未發展完整產業，「不知道價位在哪」；但是就開發商角度，在地提供設備、運維等都比較方便。

遴選3.5GW後，經濟部擬再開放2GW給開發商競標，蔡毅霆認為「的確是有一點早」，台灣廠商還沒有辦法清楚計算全部的成本，雖然給廠商壓力要盡快投入產業，但是可能廠商最後只會提出一個「保守的價格」，也就是較高的價格，國產化政策跟政府希望降低電價成本可能會發生衝突。

至於財務方面，蔡毅霆表示，在海洋示範風場將會朝向專案融資方式進行，以歐洲風場為例，每百萬瓦融資金額約為300至400萬歐元（約為新台幣1.07至1.43億元）。

蔡毅霆提到，麥格理資本目前在日本發展生質能源、南韓則是廢棄物發電，台灣目前投入的再生能源主要為離岸風電跟太陽光電，不排除未來開發其他類型的再生能源；但是台灣2025非核家園政策目標還有一大重點，就是天然氣發電占比要提高到50%，麥格理資本考慮在台灣投資天然氣發電廠，不過真正落實可能要等到2025年之後。

麥格理資本2004年在台北及新竹成立辦公室，2011年以來在全球投入20億美元發展綠色能源，目前管理12GW的再生能源，離岸風電則擁有超過6GW發電量。

政府明訂2025非核家園政策，再生能源發電占比應達20%，裝置容量為27GW，其中太陽光電為20GW，離岸風電為5.5GW、年發電量198億度，離岸風電將在第1季進行3.5GW的風場遴選，申請風場累積總裝置容量已超過10.5GW。

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