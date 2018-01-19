叫車市場掀巨浪！ 滴滴今來台 Uber大股東成軟銀

2018-01-19 12:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



中國大陸叫車軟體App滴滴出行今天正式登台。圖擷自 官網 分享 facebook

台灣叫車系統市場將再掀巨浪！中國大陸叫車軟體App滴滴出行今天正式登台，究竟能夠提供什麼樣的新服務、能否符合法規，都是市場關注焦點；而滴滴出行的競爭對手Uber今天也有新消息，日本軟銀（Softbank）完成了與Uber之間的協議，確定軟銀成為Uber最大股東，Uber創辦人Travis Kalanick也因此進帳14億美元。

根據滴滴出行App功能顯示，滴滴出行目前是以計程車跳錶計費，且需現金支付，比較像是計程車與乘客之間的媒合軟體，類似Uber Taxi服務，據了解，正式上線之後，滴滴出行未來會推出第三方支付方式，台灣已有許多計程車向滴滴出行提出加入申請。

滴滴出行原先是大陸最大叫車平台「滴滴打車」，後更名為滴滴出行，甚至併購了Uber中國，成為了中國最大的叫車平台，各大飯店、一般乘客大眾大多使用滴滴出行叫車，若沒有滴滴出行預先叫車，路上很難攔到計程車。

滴滴出行將以樂迪科技代理的方式正式進入台灣市場，iOS及Android雙系統的App皆已開放下載，但具體上線時間、合作業者、計價方式今天下午才會正式做說明；不過，因為是中國大陸企業來台推出服務，這也引起經濟部投審會關注，投審會合理懷疑背後有陸資背景，對申請將從嚴准駁。

而在台灣叫車系統市場中掀起第一陣巨浪的Uber也於今天傳出新消息，根據外媒報導，軟銀周四完成與Uber之間的交易，成為Uber最大股東，這筆交易總值接近90億美元，包括直接注資Uber 12.5億美元，軟銀為首的財團共獲17.5%股份，軟銀取得15%股份，而創辦人Travis Kalanick儘管已經從執行長被罷免，不過仍可從這筆交易中得14億美元，他的身價預估達 47.4 億美元。